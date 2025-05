Fiera dei Sapori del Sud Italia a Venosa

Dal 30 maggio al 2 giugno Venosa (PZ) si trasforma nel cuore pulsante del gusto e della cultura con la “Fiera dei Sapori del Sud Italia” e il festival “Borgo d’Autore”: un viaggio tra eccellenze gastronomiche, grandi vini e incontri con gli autori nella suggestiva cornice lucana.

Per gli amanti della cucina e del buon vino, Fiera dei Sapori del Sud Italia è un evento imperdibile che offre un’esperienza enogastronomica completa, celebrando i piatti, i vini e i sapori più iconici del Meridione.

Fiera dei Sapori d’Italia è organizzata da Valica S.p.a – MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia, con il patrocinio del Comune di Venosa ed il supporto di “Regione Basilicata – Basilicata Tipica”.

“Borgo d’Autore” è inserito tra gli eventi del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata e si avvale della collaborazione di numerose associazioni, imprese culturali e professionisti che credono nel valore della cultura come bene comune.

Un tour tra i piatti e i vini più iconici del Sud Italia

Durante i 4 giorni di evento potrete assaporare alcuni dei piatti più caratteristici della cucina regionale italiana del Meridione tra cui primi, secondi, sfizi e dolci, e accompagnarli con un ottimo calice di vino, scegliendo la vostra etichetta preferita in una vasta selezione di DOC e DOCG.

Lasciatevi deliziare dalle bruschette con caciocavallo e tartufo della Basilicata, dagli arrosticini dell’Abruzzo, dai panzerotti della Puglia, dalla fileja alla ‘nduja della Calabria, dalle arancine siciliane, dalle pallotte del Molise, dalla Parmigiana della Campania e non solo!

E come resistere ai vini per un vero e proprio tour enologico: Aglianico del Vulture, Montepulciano d’Abruzzo, Falanghina del Sannio, Nero d’Avola della Sicilia, Cirò, Primitivo, Tintilia, solo per citare qualche esempio.

Come funziona Fiera dei Sapori del Sud Italia

L’evento si svolge dal 30 maggio al 2 giugno nel centro storico di Venosa, in Piazza Umberto I:

venerdì 30 maggio dalle 18.00 alle 23.00

sabato 31 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno: dalle 12.00 alle 23.00

L’ingresso è gratuito ed è aperto a tutti. Ogni visitatore potrà acquistare card ricaricabili di gettoni (ogni gettone ha il valore di €1) per assaporare specialità gastronomiche e vini a propria scelta. Le card ricaricabili di gettoni possono essere acquistati direttamente presso le casse presenti all’evento oppure in prevendita sul sito.

I visitatori potranno presentare le card presso gli stand regionali ed assaggiare le specialità presenti.

“Dopo il grande successo della Fiera dei Sapori d’Italia, che tornerà a settembre a Frascati, in provincia di Roma, siamo felici di annunciare un nuovo appuntamento esclusivo dedicato ai sapori più iconici del Sud Italia – dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO, BU Events di Valica S.p.a – Siamo entusiasti di portare la fiera dei sapori d’Italia al sud, in uno dei luoghi turistici e ricchi di tradizioni gastronomiche regionali.

La scelta di Venosa non è casuale perché la sua posizione è strategica, al crocevia tra Calabria, Puglia, Campania, Abruzzo e Molise che la rende ideale per celebrare la cucina regionale del Sud Italia”.

Il Festival Borgo d’autore: Davide Giacalone, Michele Ainis e Vladimir Luxuria tra gli ospiti di Borgo d’Autore

“Borgo d’Autore”, alla sua quinta edizione, è la rassegna culturale ideata e organizzata dall’associazione culturale “Il Circo dell’Arte”, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025 negli spazi del Castello “Pirro del Balzo” e in altri luoghi significativi del centro cittadino.

Una manifestazione che negli anni si è affermata come appuntamento culturale di riferimento nel panorama lucano e meridionale, capace di coniugare il piacere della lettura con la riscoperta del patrimonio storico e identitario del territorio. Il programma di quest’anno si distingue per la varietà delle proposte e per la ricchezza degli ospiti, con oltre quaranta appuntamenti tra presentazioni, incontri, dibattiti, performance, mostre, concerti e attività rivolte a tutte le fasce d’età.

Al centro della manifestazione rimane la letteratura, raccontata attraverso le sezioni “Parole d’Autore” e “L’editore consiglia”, che offriranno spazio alla narrativa, alla poesia, alla saggistica, alla storia, all’attualità e alla letteratura per l’infanzia. Non mancheranno confronti sui grandi temi contemporanei, come la libertà di espressione, il diritto all’identità, la condizione femminile, le guerre in Europa e la giustizia sociale, con la partecipazione di voci autorevoli del mondo culturale.

Tra gli ospiti di rilievo di questa edizione figurano nomi come Vladimir Luxuria, protagonista di un incontro sui diritti civili e la trasformazione personale; Michele Ainis, costituzionalista e saggista impegnato in una riflessione sulla democrazia e i suoi nemici; Davide Giacalone, noto opinionista ed esperto delle dinamiche socio-politiche contemporanee; Giancarlo Marzano, sceneggiatore di Dylan Dog; don Marcello Cozzi, autore attento ai temi della giustizia sociale e della legalità.

Tra le sezioni più caratteristiche del festival si conferma “Sguardi Altrove”, che accende i riflettori su progetti culturali, esperienze, collettivi e associazioni che operano sul territorio con uno sguardo laterale e creativo. Sarà inoltre valorizzata l’editoria lucana con incontri incentrati sulla memoria, la storia e le trasformazioni della Basilicata. A completare il programma, “Borgo Junior”, per bambini e famiglie, “Musica d’autore”, con esibizioni blues, jazz e flamenco, e le visite guidate nel borgo.

“In occasione del prestigioso appuntamento che vedrà la nostra Venosa protagonista con Borgo d’Autore – Festival del Libro e la Fiera dei Saperi e Sapori del Sud, esprimo grande orgoglio e soddisfazione per un evento che rappresenta non solo una celebrazione della cultura e delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, ma anche una tappa significativa nel percorso di promozione turistica della nostra città – dichiara Rossella Centrone Assessore alla Cultura del Comune di Venosa – Venosa, intagliata nella terra di Orazio, si veste di nuova luce per accogliere scrittori, lettori, produttori e visitatori, coniugando saperi e sapori in un connubio che esprime l’identità più autentica del Sud.

Questo evento è l’espressione concreta di una visione che punta a un turismo di qualità, capace di attrarre non solo per la bellezza del patrimonio storico-artistico, ma anche per la ricchezza culturale e la varietà delle tradizioni locali.

Con Borgo d’Autore e la Fiera dei Sapori, Venosa conferma la propria vocazione a essere luogo di incontro, dialogo e scoperta, con l’ambizione di divenire sempre più una destinazione d’interesse culturale, capace di accogliere e valorizzare il meglio del nostro Sud.

ANSA