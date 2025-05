“Trump blocca l’iter per il visto agli studenti, valuta il check sui profili social”

L’amministrazione Trump sta ordinando alle ambasciate e ai consolati americani di sospendere la programmazione delle interviste per gli studenti che chiedono un visto per frequentare corsi in America.

Lo riporta Politico citando il cable firmato dal segretario di Stato Marco Rubio.

Si tratterebbe di un primo passo verso nuove disposizioni che – scrive Politico – prevedranno anche una valutazione dei profili social degli aspiranti candidati.

ANSA