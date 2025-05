Festa scudetto, tutta Napoli applaude il bus dei giocatori

La marea azzurra inonda il lungomare di Napoli, con duecentomila persone venute ad abbracciare i campioni d’Italia.

Una festa scudetto pacifica e gioiosa, in cui i tifosi delle curve riescono anche a superare le barriere per accompagnare il bus con tecnico e squadra nella seconda parte del percorso: sul pullman scoperto Conte urla di gioia, ma tace sul suo futuro in città, ormai sempre più improbabile.

Il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis sono reduci da un weekend di relax trascorso insieme sull’isola di Ischia.

Clima disteso, non si sa se per concordare un sereno divorzio o provare a riallacciare il filo. Il patron, a chi durante la festa gli chiede lumi, risponde come al termine del match scudetto di venerdì: “I tifosi devono stare tranquilli. Nel futuro ci sarà sempre un Napoli con la capacità di dire la sua.

Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso”.

Insomma a decidere deve essere Conte, che secondo i rumors è pronto a tornare alla Juventus con l’ex bianconero Massimiliano Allegri in pole position per sostituirlo a Napoli.

Due grandi amici di Conte provano però oggi a fare da pontieri. Lele Oriali, attuale dirigente azzurro dopo aver seguito il tecnico in tutte le sue squadre, dice di trovarsi benissimo a Napoli e di augurarsi “di poter continuare qui”.

Romelu Lukaku, l’attaccante fortissimamente voluto da Conte nel suo Napoli e rivelatosi prezioso per vincere lo scudetto, è ancora più esplicito: “Bisogna fare di tutto per farlo rimanere qui”. “Già gliel’ho detto e lo ripeto ora: rimani”, conclude rivolgendosi direttamente al mister.

L’interessato si trincera nel no comment, e preferisce parlare solo dello scudetto anche se con frasi in cui riecheggia il sapore del commiato.

“Questa è una piazza meravigliosa, che dà tanto e chiede tanto. Gli abbiamo dato tutto quello che avevamo.

E’ sempre bello vincere, si lavora per regalare queste giornate e queste soddisfazioni. Festeggiare lo scudetto a Napoli è qualcosa di straordinario. Questo entusiasmo e passione è qualcosa che difficilmente puoi trovare dappertutto”.

Domani gli azzurri al gran completo, con Conte e De Laurentiis, saranno ricevuti in udienza in Vaticano da Leone XIV.

Un’altra giornata speciale che potrebbe avere un’appendice importante, con un nuovo faccia a faccia presidente-allenatore nella blindata sede della Filmauro.

In attesa di sviluppi, De Laurentiis dà la sostanziale conferma dell’arrivo del belga Kevin De Bruyne dal Manchester City: “Mi sono collegato con lui in video, c’erano anche la moglie e il figlioletto, è una famiglia fantastica”, anche se il contratto non è ancora firmato. “Non si danno notizie finché non c’è nero su bianco”, conclude.

Entusiasta della giornata il sindaco Gaetano Manfredi: “Una grande gioia, una partecipazione popolare. Sono molto orgoglioso del lavoro che è stato messo in campo e ringrazio tutti gli operatori che hanno consentito una festa di popolo”.