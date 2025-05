Epli e Assoguide insieme per un turismo di qualità, soddisfazione del Presidente Ente Pro Loco Basilicata Franciosa

Firmato il Protocollo d’Intesa tra la Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps e Assoguide presso la Sede Nazionale Epli “Casa Pro Loco” a Roma.Un accordo che legherà i due Enti per i prossimi 3 anni e che offre un importante strumento al sistema turistico italiano che potrà avvalersi di professionalità e vera conoscenza dei territori attraverso azioni di sensibilizzazione dei turisti per la fruizione consapevole del territorio, la destagionalizzazione ed il rispetto delle peculiarità locali anche attraverso attività guidate e interpretative. Epli e Assoguide, che associa in tutta Italia sia Guide Turistiche, Accompagnatori Turistici e Guide Ambientali Escursionistiche, si impegnano a valutare ed analizzare la partecipazione sinergica anche a bandi nazionali, regionali ed europei per attività di promozione e salvaguardia del patrimonio naturalistico e l’educazione ambientale. Il Presidente Nazionale Epli Pasquale Ciurleo ha sottolineato “l’importante accordo permetterà alle associate della Rete Epli di potersi avvalere di esperti professionisti durante le proprie attività di accompagnamento dei turisti anche alla luce delle nuove normative nazionali che spingono verso una professionalizzazione del sistema turistico. EPLI si pone così all’avanguardia per una promozione dei territori di qualità, consapevole e rispettoso delle comunità locali”.Il Presidente di Assoguide Luca Berchicci ha dichiarato “le pro loco sono un presidio fondamentale per la conoscenza e la valorizzazione dei beni materiali ed immateriali. Assoguide sta puntando a costruire una Rete di professionisti che possa offrire un servizio di promozione dei territori di qualità e molto professionale. Questo accordo mira a creare un forte sinergia anche per un turismo attivo e sostenibile”. Presente all’accordo nella doppia veste di Presidente Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere Nazionale Assoguide Rocco Franciosa il quale ha espresso viva soddisfazione per l’intesa raggiunta che avvia un percorso virtuoso sul territorio per migliorare l’attività di promozione ed accoglienza turistica e culturale nei borghi.