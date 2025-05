Brienza: arrestato un 40enne per spaccio di droga

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Brienza, affiancati dalle unità cinofile di Tito, hanno portato a termine un’importante operazione contro lo spaccio di droga.

L’intervento, parte di un più ampio piano di controllo del territorio coordinato dal Comando Provinciale di Potenza, ha portato all’arresto di un uomo di 40 anni, residente nella zona, fortemente sospettato di detenere sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle.

I militari, dopo aver pianificato attentamente l’operazione, hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dell’indagato.

A dare un contributo decisivo è stato il cane antidroga Chase, il cui fiuto infallibile ha permesso di scovare e sequestrare 46 grammi di hashish e marijuana, già suddivisi in dosi pronte per essere vendute. Insieme alla droga, sono stati trovati anche 120 euro in contanti e un piccolo kit per la coltivazione domestica di cannabis.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Potenza, in attesa delle decisioni della magistratura.

Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Va sottolineato che l’indagato è da considerarsi innocente fino a una sentenza definitiva.

Questo risultato operativo è frutto dell’impegno quotidiano dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, che continuano a presidiare il territorio con attenzione e determinazione per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità in tutta la provincia.