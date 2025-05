Borgo d’Autore festival del libro (Venosa, 30 maggio-2 giugno)

Giacalone, Ainis, Luxuria e Cozzi tra gli ospiti di Borgo d’Autore 2025 a Venosa

La quinta edizione del festival dal 30 maggio al 2 giugno nel Castello “Pirro del Balzo” con

oltre 40 appuntamenti, 33 autori, 17 editori in fiera, mostre, concerti e attività per ogni età

VENOSA (PZ) – La città di Venosa si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Borgo d’Autore”, la

rassegna culturale ideata e organizzata dall’associazione culturale “Il Circo dell’Arte”, in programma

dal 30 maggio al 2 giugno 2025 negli spazi del Castello “Pirro del Balzo” e in altri luoghi significativi

del centro cittadino. Una manifestazione che negli anni si è affermata come appuntamento culturale

di riferimento nel panorama lucano e del Sud Italia, capace di coniugare il piacere della lettura con la

riscoperta del patrimonio storico e identitario del territorio.

Il programma di quest’anno si distingue per la varietà delle proposte e per la ricchezza degli ospiti,

con oltre quaranta appuntamenti tra presentazioni, incontri, dibattiti, performance, mostre, concerti

e attività rivolte a tutte le fasce d’età. Il festival si aprirà ufficialmente venerdì 30 maggio con

l’inaugurazione della fiera dell’editoria, che ospiterà case editrici provenienti da tutta Italia, e

proseguirà per quattro giorni con un calendario che vedrà la presenza di scrittori affermati, autori

emergenti, editori indipendenti, giornalisti, intellettuali, artisti visivi, musicisti e performer.

Al centro della manifestazione rimane la letteratura, raccontata attraverso le sezioni “Parole

d’Autore” e “L’editore consiglia”, che offriranno spazio alla narrativa, alla poesia, alla saggistica, alla

storia, all’attualità e alla letteratura per l’infanzia. Non mancheranno confronti sui grandi temi

contemporanei, come la libertà di espressione, il diritto all’identità, la condizione femminile, le guerre

in Europa e la giustizia sociale, con la partecipazione di voci autorevoli del mondo culturale.

Tra gli ospiti di rilievo di questa edizione figurano nomi come Vladimir Luxuria, protagonista di un

incontro sui diritti civili e la trasformazione personale; Michele Ainis, costituzionalista e saggista

impegnato in una riflessione sulla democrazia e i suoi nemici; Davide Giacalone, noto opinionista ed

esperto delle dinamiche socio-politiche contemporanee; Giancarlo Marzano, sceneggiatore di Dylan

Dog; don Marcello Cozzi, autore attento ai temi della giustizia sociale e della legalità.

Tra le sezioni più caratteristiche del festival si conferma “Sguardi Altrove”, che accende i riflettori su

progetti culturali, esperienze, collettivi e associazioni che operano sul territorio con uno sguardo

laterale e creativo. Sarà inoltre valorizzata l’editoria lucana con incontri incentrati sulla memoria, la

storia e le trasformazioni della Basilicata. A completare il programma, “Borgo Junior”, per bambini e

famiglie, “Musica d’autore”, con esibizioni blues, jazz e flamenco, e le visite guidate nel borgo.

L’edizione 2025 segna inoltre l’esordio di due riconoscimenti ufficiali: il Premio “Borgo d’Autore”,

dedicato a figure del mondo culturale e del giornalismo che con il loro impegno arricchiscono il

dibattito pubblico e la vita civile, e il Premio “Carpe Diem”, destinato alla narrativa inedita.

“Borgo d’Autore”, che gode del sostegno del Comune di Venosa, è inserito tra gli eventi del

patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata e si avvale della collaborazione di numerose

associazioni, imprese culturali e professionisti che credono nel valore della cultura come bene

comune. Il festival si conferma così un laboratorio permanente di idee, relazioni e creatività: una

finestra sul mondo costruita attorno al libro, ma aperta a tutti i linguaggi del presente.

Il programma completo di Borgo d’Autore 2025 è disponibile sul sito www.borgodautore.com.

In concomitanza con il festival del libro Borgo d’Autore, Piazza Umberto I ospiterà la Fiera dei Sapori

del Sud Italia, organizzata da Valica S.p.a – MarTech company con il patrocinio del Comune di Venosa

e il supporto di Regione Basilicata – Basilicata Tipica: un percorso tra piatti tipici, specialità

gastronomiche e vini di Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sicilia.