Senise, Eleonora Castronuovo è la nuova sindaca: vittoria con il 45,9% dei voti

SENISE – Eleonora Castronuovo è la nuova sindaca di Senise. Con il 45,09% delle preferenze (pari a 1.826 voti), ha superato gli altri due candidati alla guida del Comune, conquistando la fascia tricolore.

Un risultato che premia la sua proposta politica e la fiducia costruita tra i cittadini durante la campagna elettorale. Alle sue spalle, Amedeo Castelluccio si è fermato al 39,78% (1.611 voti), mentre Antonio Luciano Uccelli ha raccolto il 15,14% delle preferenze (613 voti).

Una vittoria che segna anche un passaggio generazionale e una nuova fase per la comunità senisese. Castronuovo, seconda donna a ricoprire il ruolo di sindaca a Senise, si è detta “onorata e pronta a lavorare fin da subito per il bene del paese”, ringraziando gli elettori per la fiducia.

Ora si apre una fase importante per il territorio: attesa per la composizione della giunta e per le prime decisioni amministrative, in un contesto che richiede attenzione alle esigenze sociali, al lavoro e ai servizi essenziali.

“La nostra redazione porge i migliori auguri di buon lavoro alla sindaca Castronuovo.”