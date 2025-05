Congratulazioni dal Capogruppo di Minoranza UniAMO Calvera, Filomena Latronico, per gli 80 anni della Rivendita n.1 di Sali e Tabacchi: La Forza di Resistere

In qualità di capogruppo di minoranza del gruppo UniAMO Calvera, desidero esprimere le

mie più sentite congratulazioni per un traguardo che merita di essere festeggiato e ricordato

con orgoglio: gli 80 anni della rivendita n.1 di sali e tabacchi di Calvera.

Ottant’anni fa, in un momento drammatico della nostra storia, la Signora Erminia ebbe il

coraggio e la lungimiranza di aprire questa attività nel cuore del piccolo borgo del

Serrapotamo.

Era il tempo della guerra, eppure lei, con determinazione e spirito imprenditoriale, seppe

intravedere nella sua idea una possibilità concreta per dare un’opportunità e un servizio a

tutta la comunità. Un gesto che allora poteva sembrare anacronistico, ma che si è rivelato

una visione profonda e duratura, capace di resistere al tempo e alle difficoltà.

Per noi del posto quella non è mai stata solo una rivendita: è il tabacchino di Francesco. Un

luogo che ha fatto da sfondo alla nostra adolescenza, punto di ritrovo e socialità, dove si

scambiavano parole, sogni e quotidianità. In un paese piccolo come il nostro, quei luoghi

sono parte del tessuto sociale, sono memoria viva.

Oggi, da consigliera comunale, mi congratulo sinceramente con Francesco per aver portato

avanti con passione e dedizione l’attività di famiglia, mantenendone intatto lo spirito

originario. Hai saputo onorare il lavoro di tua nonna e resistere anche nei momenti in cui

sarebbe stato più facile mollare. Con il tuo impegno, hai dato valore non solo al nome della

tua famiglia, ma a tutta la comunità di Calvera.

Ottant’anni sono un traguardo raro, che merita il rispetto e il riconoscimento di tutti noi.

Auguri, dunque, alla rivendita n.1 e a Francesco: che questa storia continui ancora a lungo,

testimone viva del passato e presente della nostra comunità.