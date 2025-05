Strada Statale Sinnica, iniziati i lavori sul viadotto Fortunato

Sono partiti oggi i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del viadotto Fortunato, sulla SS Sinnica all’altezza della galleria presso il muro della diga di Monte Cotugno in territorio di Senise.

L’assessore Francesco Cupparo, che si è interfacciato di frequente con i vertici dell’Anas per seguire l’evoluzione del programma dei lavori, fa sapere che i primi interventi riguarderanno la rimozione della terra che si è accumulata lungo l’argine della carreggiata.

L’assessore Cupparo ringrazia per la l’interesse l’assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe.