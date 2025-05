Dalla decarbonizzazione startup innovative

“Le urgenti sfide ambientali e le tensioni geopolitiche, insieme agli obiettivi di neutralità carbonica, aprono spazi inediti per l’innovazione e per nuovi modelli di sviluppo.

Investire nei giovani è la nostra scelta strategica. Voi siete la linfa vitale di questa trasformazione, portatori di nuove competenze, di una mentalità flessibile e di un approccio naturalmente incline alla sostenibilità e al digitale”.

Queste le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello che ieri pomeriggio ha partecipato a Venosa alla cerimonia del ‘Primo premio di progettazione Vini e cantine’ patrocinato dalla ‘Cantina di Venosa’ e dedicato agli studenti dell’IISS Battaglini.

Durante l’incontro l’assessore ha sottolineato parlando direttamente agli studenti: “La vostra consapevolezza ambientale, le competenze digitali avanzate e la capacità di innovazione sono risorse preziose.

La Transizione energetica sta creando nuove filiere produttive, professioni e modelli di impresa, generando una crescente domanda di figure professionali tecniche nel digitale, nell’energia e nell’ambiente. Pensate alle opportunità nella produzione da Fonti energetiche rinnovabili, nell’efficienza energetica, nella mobilità sostenibile, nella digitalizzazione delle reti e nell’economia circolare”.

E sempre l’assessore ha spiegato: “La decarbonizzazione stimola la nascita di startup innovative per lo sviluppo e lo stoccaggio di energia pulita. Ci sono numerosi fondi e incentivi europei. È evidente che le opportunità non mancano, ma non possiamo sottovalutare le sfide.

È necessario colmare il divario tra sapere accademico e competenze pratiche, tra ricerca e applicazione industriale. Per questo serve un’alleanza strategica tra scuole, università, imprese e istituzioni, che crei ambienti realmente valorizzanti per il talento giovanile”.

“Il nostro compito è guidarvi nella comprensione di questi nuovi percorsi professionali legati alla transizione ecologica. È cruciale che la transizione energetica si accompagni a una transizione generazionale, rinnovando i modelli organizzativi e investendo nel capitale umano.

Abbiamo il dovere di trattenere e valorizzare i nostri giovani talenti, perché il futuro energetico ed economico della nostra regione sarà tanto più solido quanto più sapremo coltivare la vostra intelligenza, il vostro entusiasmo e il vostro senso di responsabilità”, ha concluso l’assessore Mongiello.