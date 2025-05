Trasporti, Lettieri e Trivigno (Europa Verde Basilicata): “Pepe convochi Osservatorio Mobilità e dia certezze ai cittadini e al comparto”

“Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza mobilità in Basilicata, non c’è nessuna programmazione puntuale ma, al contrario, c’è il rischio di appesantire l’isolamento strutturale della nostra regione.

Chiediamo all’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe di convocare subito l’Osservatorio permanente sulla mobilità”.

A lanciare un allarme politico sono Donato Lettieri e Michela Trivigno, Co-portavoce di Europa Verde Basilicata.

“L’assessore Pepe, dopo due mesi di chiusura totale di tutte le linee ferroviarie della Basilicata, incurante degli organi istituzionali di consultazione e programmazione come l’Osservatorio regionale sulla mobilità, modifica l’offerta commerciale dal 1 giugno, apportando sostanziali modifiche all’offerta senza, tuttavia, averle concordate con nessuno.

C’è poi la questione del paventato definanziamento dai fondi PNRR della linea ad alta velocità Taranto-Battipaglia, e quindi con la Basilicata penalizzata per il tratto Grassano–Bernalda. E a questo punto abbiamo dubbi anche sulla tratta Salerno-Reggio Calabria. Anche sulla Matera-Ferrandina – continuano Lettieri e Trivigno – siamo al nulla di fatto in termini di avanzamento lavori. Mentre sul Trasporto Pubblico Locale siamo ancora ad un servizio di pessima qualità, senza che la politica faccia di tutto per garantire efficienza.

Chiediamo perciò alla Giunta regionale e all’assessore Pepe certezze sui vari progetti in corso, ma soprattutto – concludono i responsabili di EV – una programmazione seria su un tema fondamentale come la mobilità”.