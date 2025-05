Giornata Europea dei Parchi ed EGN UNESCO Week 2025

In occasione della Giornata Europea dei Parchi (24 maggio) e dell’EGN UNESCO Week – la settimana dedicata alla promozione dei Geoparchi UNESCO in tutta Europa – il Parco Nazionale del Pollino / Pollino UNESCO Global Geopark, in collaborazione con la SIGEA-APS, organizza un evento celebrativo volto a valorizzare il patrimonio naturale, geologico e culturale dell’area protetta.