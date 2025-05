Fred De Palma torna a far ballare con Barrio Lambada

Un inno estivo dalle sonorità calde e moderne è il nuovo singolo di Fred De Palma, pronto a far tornare tutti a ballare.

Barrio Lambada, questo il titolo del brano, anticipato live ad Amici e già virale su TikTok, esce ufficialmente il 23 maggio.

Il brano si muove su un beat reggaeton contaminato da suoni della lambada, il tormentone musicale anni ’80, e synth elettronici.

Ambientato in una festa di strada tra musica, luci e caos, racconta la frenetica ricerca di una ragazza intravista solo per un istante: una visione fugace che diventa ossessione.

Barrio Lambada esce a poco più di mese da Sexy Rave, il singolo di Fred De Palma con Baby Gang. De Palma è uno dei pochi artisti in Italia a vantare importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la popstar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, grazie alle quali è riuscito a conquistare un posto sia nel mercato musicale nazionale sia in quello globale, posizionandosi sul podio dei singoli più ascoltati in un Paese straniero grazie a Se iluminaba, versione spagnola di Una volta ancora feat. Ana Mena, che si è confermato secondo brano più ascoltato in streaming in Spagna nel 2020.

Si è esibito in concerto in apertura a Maluma, la star colombiana del reggaeton e ha duettato con Anitta nel suo concerto a Milano.

ANSA