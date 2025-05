Convegno sulla trasformazione digitale

Si è svolta oggi, nella Sala “G. Inguscio”, un incontro dal titolo: “La trasformazione digitale come motore di crescita del territorio lucano”.

L’evento è stato promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PagoPA, in partnership con ANCI Basilicata e UPI Basilicata.

Un’occasione di confronto tra istituzioni, enti locali e attori del territorio, con l’obiettivo di condividere pratiche innovative e strategie vincenti per favorire la transizione digitale nei diversi livelli dell’amministrazione – comunale, provinciale e regionale.

Il messaggio di fondo dell’evento: la trasformazione digitale deve essere sinergica, capace di superare i confini tra le diverse realtà territoriali, tra i tanti livelli istituzionali, per offrire ai cittadini servizi pubblici digitali integrati, efficienti e facilmente accessibili.

“La vera sfida – ha detto l’assessore regionale Laura Mongiello in rappresentanza del Presidente Vito Bardi, impegnato a Venezia per il Festival delle Regioni – è trasformare radicalmente i servizi pubblici, rendendoli più semplici, accessibili e realmente rispondenti alle esigenze dei cittadini.

Nonostante i progressi compiuti, la piena valorizzazione delle opportunità del digitale richiede un impegno costante, fatto di investimenti mirati, una visione condivisa e una solida collaborazione tra pubblico e privato.

Troppo spesso, infatti – ha evidenziato Mongiello – i limiti che i cittadini incontrano nell’accesso ai servizi non dipendono tanto dalla mancanza di strumenti, quanto dalla loro scarsa interoperabilità, dalla frammentazione delle piattaforme e da una progettazione che non sempre mette al centro l’utente.

È qui che la tecnologia deve agire da vero abilitatore. Pensiamo al ruolo fondamentale di piattaforme come SPID e la Carta d’Identità Elettronica, o a sistemi di pagamento come PagoPA, già oggi strumenti chiave per semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione”.

Un tassello fondamentale del mosaico che la Regione Basilicata sta allestendo per implementare i servizi pubblici digitali è rappresentato da PagoPa, nata come una piattaforma digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e altri enti aderenti in modo semplice e trasparente, ma che è in continua evoluzione, con nuovi servizi e funzionalità.

Lo ha sottolineato Francesco Capitanata, responsabile per i rapporti con la PA di PagoPa: “Abbiamo migliorato l’integrazione con l’app IO, permettendo ai cittadini di gestire tutte le operazioni di pagamento direttamente dal proprio smartphone.

Inoltre, il nuovo Servizio Notifiche Digitali (SEND) consente di ricevere e gestire comunicazioni a valore legale in modo rapido e sicuro, riducendo i tempi e i costi associati alla gestione delle notifiche cartacee. Questi sviluppi – ha concluso Capitanata – rappresentano un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a digitalizzare i servizi pubblici e a migliorare l’esperienza degli utenti”.

Ma per far sì che il digitale esplichi tutto il suo potenziale per la collettività è necessario che ci sia un accordo tra i vari soggetti interessati, in modo da parlare un unico “linguaggio”.

Concetto su cui si è soffermato l’amministratore unico di PagoPa, Alessandro Moricca: “Ogni Regione – ha detto – può essere un focal point per i Comuni.

E la collaborazione è l’unica maniera per implementare in maniera corretta i servizi pubblici digitali, così come tutti i servizi. Senza collaborazione non si va avanti. E’ chiaro che imporre degli sviluppi non è la soluzione. La soluzione – ha ribadito – è quella di collaborare”.

All’incontro di questa mattina è intervenuto anche Alberto Giaccari in rappresentanza del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha tracciato un quadro generale delle misure del Pnrr sul territorio lucano per quanto concerne la digitalizzazione: “La Basilicata sta beneficiando di investimenti mirati che stanno trasformando il modo in cui i cittadini interagiscono con la Pubblica Amministrazione.

Stiamo lavorando per garantire che ogni comune della regione possa usufruire delle reti ultraveloci, migliorando la connettività e supportando la crescita economica locale. La digitalizzazione non è solo una questione tecnologica, ma rappresenta un cambiamento culturale che mira a migliorare la vita quotidiana dei cittadini lucani”.

A fare gli onori di casa Emilia Piemontese, Dirigente dell’ufficio per l’Amministrazione Digitale della Regione, a cui si deve l’organizzazione dell’evento, che ha ricordato come la Regione abbia approvato un protocollo d’intesa con UPI Basilicata e ANCI Basilicata per l’utilizzo di piattaforme digitali che facilitino lo scambio di documenti, messaggi certificati e identità digitali tra enti pubblici e cittadini.

“Questa iniziativa – ha spiegato – rientra nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021–2027, in particolare nell’Azione 1.1.2.A “Sviluppo di servizi pubblici digitali”, che punta a semplificare, digitalizzare e rendere accessibili i servizi pubblici garantendo inclusione e partecipazione a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle categorie più svantaggiate”.

Durante l’incontro – introdotto dai saluti istituzionali dell’assessore regionale Laura Mongiello, del vice Presidente Upi Basilicata, Rocco Pappalardo, del Presidente Anci Basilicata, Gerardo Larocca – si è svolto un tavolo operativo, condotto dal funzionario dell’ufficio per l’Amministrazione Digitale, Nicola Petrizzi, con rappresentanti di Comuni e aziende pubbliche (Acquedotto lucano e Apibas) che si sono soffermati sulle caratteristiche e sugli sviluppi dei rispettivi servizi digitali rivolti al pubblico.