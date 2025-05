Meloni, Starmer, Macron e Merz a colloquio con Trump. Il Cremlino: ‘Meglio arrivare agli obiettivi per vie diplomatiche’

leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno parlato telefonicamente ieri sera con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un giorno prima della telefonata, attesa per oggi, tra il presidente degli Stati Uniti e il capo del Cremlino per cercare di porre fine al conflitto in Ucraina: lo ha affermato Downing Street.

Nella telefonata a Trump con Starmer, Macron e Merz, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha innanzitutto ribadito il sostegno dell’Italia, insieme ai partner europei e occidentali, agli sforzi” di Trump “per una pace giusta e duratura in Ucraina, sottolineando l’importanza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato”, comunica Palazzo Chigi.

I capi di Stato e di governo “hanno discusso della situazione in Ucraina e del costo catastrofico della guerra per entrambe le parti”, ha affermato in una nota un portavoce dell’ufficio di Keir Starmer.

“Prima della telefonata tra il presidente Trump e il presidente Putin (attesa per lunedì), i leader hanno discusso della necessità di un cessate il fuoco incondizionato e della necessità che il presidente Putin prenda sul serio i colloqui di pace”, ha aggiunto.

Dopo il fallimento dei colloqui tra Kiev e Mosca svoltisi venerdì in Turchia, i capi di Stato e di governo “hanno discusso anche dell’uso di sanzioni se la Russia non si impegna seriamente in un cessate il fuoco e in colloqui di pace”, secondo Downing Street.

“Putin deve accordarsi sulla tregua e i colloqui di pace”, ha scritto il cancelliere Merz in un post su X, nel quale dà conto del colloquio di ieri con Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Giorgia Meloni sull’Ucraina e sulla telefonata annunciata per oggi fra Trump e Putin. “Vogliamo continuare questo scambio oggi”, afferma il leader tedesco. Fonti della cancelleria spiegano all’ANSA che non è ancora stato chiarito chi parteciperà alla prossima telefonata.

La Russia raggiungerà gli obiettivi della sua operazione militare in Ucraina, ma è preferibile raggiungerli attraverso mezzi politici e diplomatici, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, confermando il colloquio telefonico in programma tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump per le 17 ora di Mosca. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

