Ferrovie, Assessore Pepe: “Nessun definanziamento”

“È assolutamente privo di fondamento il contenuto del comunicato stampa del consigliere regionale Chiorazzo secondo cui due tratti che interessano il territorio lucano della ferrovia Battipaglia-Potenza-Taranto sarebbero stati definanziati”. Lo dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

“Occorre precisare – spiega Pepe – che i due interventi dei quali si parla (il lotto Grassano-Bernalda con standard dell’alta velocità sulla linea Battipaglia-Potenza-Taranto e il lotto di interesse lucano Battipaglia-Romagnano sulla linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che si interconnette alla prima), sono già contrattualizzati da Rete Ferroviaria Italiana per un investimento complessivo che supera i 410 milioni di euro e i cui lavori sono stati già avviati”.

“Prima di gridare allo schiaffo alla Basilicata – continua Pepe – il consigliere Chiorazzo avrebbe fatto bene a informarsi adeguatamente. Le due tratte ferroviarie, lo ribadisco, sono fermamente mantenute nel Pnrr, senza alcun definanziamento.

Non si rende un buon servizio al popolo e alle istituzioni se si fanno annunci roboanti, privi di fondamento, tanto più se alla vigilia di importanti elezioni amministrative, come quelle che si terranno a Matera.

E questo lo sostengo con il convinto e profondo rispetto per le prerogative dei consiglieri regionali. Noi continuiamo a lavorare sodo, con fiducia ed entusiasmo, per infrastrutturare al meglio la nostra Regione. Il pessimismo lo lasciamo agli altri”.

“Le grandi opere infrastrutturali, come queste, ricevono stanziamenti – conclude Pepe – attraverso diversi canali finanziari, tra i quali il Pnrr, per costituire un pacchetto economico commisurato alla tipologia ed alla tempistica prevista per la realizzazione di un’opera. Qui i finanziamenti ci sono e gli interventi saranno realizzati”.