Ennesima tragedia sulla Potenza-Melfi, una donna perde la vita in un drammatico frontale: ferito un uomo, strada chiusa in entrambi i sensi

Ancora sangue sull’asfalto lungo la Potenza-Melfi. Un altro grave incidente stradale si è verificato nei pressi dello svincolo per Rapolla. Due autovetture si sono scontrate frontalmente in un impatto devastante. Il bilancio è tragico: una donna ha perso la vita sul colpo, mentre un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Potenza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un’eliambulanza è atterrata per facilitare il trasporto dei feriti, mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure. I Vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e liberare la carreggiata, mentre la Polizia stradale ha provveduto alla chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni.

L’intera area è stata isolata per permettere i rilievi del caso, necessari a chiarire la dinamica dello scontro. Intanto, il traffico risulta completamente bloccato, con forti disagi per gli automobilisti in transito.

Si tratta dell’ennesimo incidente su questo tratto di strada, già teatro in passato di episodi simili. Cresce la preoccupazione tra i residenti e i pendolari, che chiedono maggiore sicurezza lungo l’arteria.

Sull’ennesimo dramma è intervenuta l’UGL Potenza: “Basta vittime, servono strade sicure in Basilicata”

“È vergognoso! Quante altre tragedie dovremo aspettare prima di vedere infrastrutture sicure in Basilicata?”. A parlare è Giuseppe Palumbo, Segretario Provinciale UGL Potenza, dopo l’ennesimo incidente mortale sulla Potenza-Melfi, nei pressi di Rapolla.

Palumbo si rivolge alla politica regionale e nazionale chiedendo risposte concrete e interventi urgenti: “Non c’è campagna elettorale che giustifichi questi drammi. Serve responsabilità e un’azione decisa per mettere in sicurezza la viabilità lucana, prima che si piangano altre vittime”.