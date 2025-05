BARI – Isform & Consulting: al via tre percorsi strategici per PA e professionisti

ISFORM & Consulting Srl – Istituto per la Formazione Manageriale, con sede a Bari e operatività su tutto il territorio nazionale, si conferma punto di riferimento per l’alta formazione destinata alla Pubblica Amministrazione, ai professionisti e alle imprese.

Grazie a un’offerta multidisciplinare e costantemente aggiornata, l’ente eroga corsi, master e consulenze specialistiche in materia di contratti pubblici, digitalizzazione amministrativa, anticorruzione, management, controllo di gestione e normativa privacy.

Adesso sono già disponibili 2 corsi di formazione (Base e Specialistico) accreditati presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), che consentono di maturare punteggi utili nell’ambito dei criteri di professionalizzazione richiesti per l’acquisizione o il mantenimento del livello di qualificazione delle stazioni appaltanti all’ANAC (Associazione Nazionale Anticorruzione).

Corso BASE accreditato SNA per le stazioni appaltanti

È attivo in modalità asincrona il corso di formazione “Decreto Correttivo nel Codice dei Contratti Pubblici” (21 ore), accreditato presso la SNA.

Il corso è utile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo i criteri stabiliti da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), e consente di ottenere punteggi formativi validi per l’acquisizione o il mantenimento del livello di qualificazione, in vista della scadenza del 30 giugno 2025.

Tra i relatori figurano autorevoli esperti: Edoardo Tozzo (avvocato esperto in diritto amministrativo e specializzato in contrattualistica, con sede a Milano), Alessandro Quarta (Dirigente della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), e Valerio Bello (Magistrato del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, docente di diritto amministrativo, giustizia amministrativa e diritto dei contratti pubblici presso Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e Master universitari di II livello, nonché dottorando di ricerca in Diritto pubblico dell’economia.). Il percorso include test finale e rilascio dell’attestato digitale (Open Badge).

Corso SPECIALISTICO in partenza (60 ore)

Da martedì 20 maggio prenderà il via il corso specialistico accreditato SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) di 60 ore, articolato tra lezioni asincrone e sincrone, progettato per approfondire concretamente l’applicazione del nuovo Codice dei Contratti e delle integrazioni introdotte dal D.Lgs. 209/2024 (Decreto Legislativo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici). Il percorso è pensato per RUP (Responsabili Unici del Procedimento), dirigenti, funzionari e operatori del settore appalti, con contenuti aggiornati, test finale e rilascio di Open Badge.

Corsi aderenti alla Direttiva Zangrillo (40 ore obbligatorie)

ISFORM propone inoltre un pacchetto formativo ampio e modulare in linea con la Direttiva Zangrillo 2025, che prevede per ogni dipendente della Pubblica Amministrazione l’obbligo di almeno 40 ore di formazione annuale.

I corsi, combinabili tra loro, sono disponibili sia in modalità sincrona (in diretta) sia asincrona (on demand), e affrontano tematiche fondamentali quali prevenzione della corruzione, comunicazione istituzionale, trasparenza amministrativa, tutela dei dati personali, MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), accessibilità, appalti e redazione degli atti.

Ogni percorso include test finale e rilascio dell’attestato di partecipazione. ISFORM gestisce direttamente, attraverso la propria piattaforma accreditata, tutte le fasi del processo formativo, assicurando tracciabilità, qualità e supporto continuo.

Accreditata presso numerosi organismi nazionali – tra cui la SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), Formazienda e Fondo Conoscenza – ISFORM vanta esperienze consolidate con enti pubblici come Regione Puglia, Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, ASL (Aziende Sanitarie Locali), Università, ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e numerosi Comuni italiani, offrendo percorsi formativi progettati su misura e supporto specialistico per la gestione di gare, appalti e rendicontazioni.

Per iscrizioni e informazioni dettagliate: 348.262.63.16, www.isformconsulting.it.