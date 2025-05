Tragedia all’alba sulla SS 585: muore a 29 anni Danilo Bloise, giovane di Viggianello

Una tragedia ha sconvolto all’alba di oggi la comunità di Viggianello e l’intero comprensorio del Lagonegrese. Danilo Bloise, un ragazzo di appena 29 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 585 “Fondo Valle del Noce”, nel territorio di Lauria.

L’impatto, violentissimo, ha coinvolto due automobili. Per Danilo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Altre due persone sono rimaste ferite: una è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, l’altra è stata ricoverata a Lagonegro. Le loro condizioni non sarebbero al momento critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Danilo era conosciuto da tanti per la sua gentilezza e il suo sorriso discreto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto familiari, amici e tutta la sua comunità, che ora si stringe in un abbraccio silenzioso attorno al dolore della sua famiglia.