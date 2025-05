Salandra, mucca cade in una scarpata: salvata dai Vigili del Fuoco con l’elicottero

SALANDRA – Una storia a lieto fine, che racconta la forza della solidarietà e il rispetto per ogni forma di vita. È accaduto nei pressi della discarica comunale di Salandra, in zona Petrete, dove una mucca è scivolata lungo una scarpata rimanendo intrappolata per ore, impossibilitata a risalire. Il suo destino sembrava segnato, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, l’animale è stato salvato e ora sta bene.

La scena, che ha coinvolto anche il proprietario della mucca – impotente di fronte all’accaduto ma determinato a non abbandonarla – si è svolta in una zona impervia, difficile da raggiungere con i normali mezzi di soccorso. Proprio per questo si è reso necessario l’intervento di un elicottero del Nucleo VVF di Bari, supportato a terra dai colleghi del distaccamento di Ferrandina.

Con grande professionalità e delicatezza, i soccorritori hanno imbracato l’animale e lo hanno sollevato in volo, riportandolo su un’area sicura, lontana dal burrone. Sul posto anche un veterinario, che ha controllato lo stato di salute della mucca: fortunatamente, a parte un evidente spavento, l’animale non ha riportato ferite gravi.

Una vicenda che poteva concludersi drammaticamente, ma che invece diventa simbolo di umanità, impegno e attenzione anche verso le creature più silenziose. Il ringraziamento del proprietario ai soccorritori è stato commosso e sincero: “Non smetterò mai di ringraziare chi ha salvato la mia mucca. Per me è parte della famiglia”.

In un momento in cui spesso si dimentica il valore della vita animale, questa operazione ci ricorda quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte, e quanto cuore ci sia, ogni giorno, nel lavoro dei Vigili del Fuoco.