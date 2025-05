Riccardo Magi (+Europa) a Matera a Sostegno del Referendum sulla Cittadinanza

Martedì 20 maggio, alle ore 12:00, presso Piazzetta Pascoli a Matera, Riccardo Magi, segretario di +Europa e presidente del comitato “Referendum Cittadinanza” terrà un incontro pubblico a sostegno del referendum sulla cittadinanza, previsto per l’8 e 9 giugno 2025, per illustrare le ragioni del “Sì” e per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questa consultazione democratica.

Interverranno: Antonio Bochicchio consigliere regionale AVS – PSI per i saluti istituzionali, Fernando Mega Segretario Generale CGIL Basilicata, Vincenzo Tortorelli Segretario Generale UIL Basilicata, Paolo Pesacane Presidente ARCI Basilicata, Michele Plati Presidente “Il Sicomoro” coop. sociale, Mariano Benedetto Segr. Provinciale PSI Matera, Raffaele Tantone Portavoce PSI Basilicata, Enzo Maraio Segr. Nazionale PSI, Roberto Cifarelli consigliere regionale e candidato sindaco Città di Matera.

Modererà l’incontro Cinzia Scarciolla, referente regionale di +Europa Basilicata, già consigliere comunale e candidata consigliere alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio nella città dei Sassi. Le conclusioni saranno affidate a Riccardo Magi Segr. Nazionale +Europa.

Il referendum propone di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia necessario per poter richiedere la cittadinanza italiana. Questa modifica rappresenterebbe un passo significativo verso l’inclusione e la parità di diritti per circa 2,5 milioni di persone che vivono, lavorano e contribuiscono alla crescita del nostro Paese, ma che attualmente non possono partecipare pienamente alla vita politica e sociale italiana. Inoltre, la proposta prevede che la cittadinanza acquisita venga automaticamente trasmessa ai figli minorenni, favorendo l’integrazione delle nuove generazioni.

La consultazione referendaria si terrà in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle 15:00. Perché il referendum sia valido, è necessario che l’affluenza superi il 50% più uno degli elettori.

L’incontro di martedì 20 maggio rappresenta un’occasione importante per approfondire il tema della cittadinanza e per discutere insieme le implicazioni di questo referendum per la nostra comunità e per il futuro del nostro Paese. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a informarsi su questa importante opportunità di cambiamento.