“Una politica giusta per l’Italia” – A Matera un confronto che guarda al futuro con radici profonde

C’è un’Italia che non si rassegna. Un’Italia che crede ancora nel valore delle parole come giustizia, uguaglianza, solidarietà. Un’Italia che, lontano dai riflettori della cronaca politica quotidiana, prova a costruire legami, visioni e proposte concrete a partire dai territori.

È da questo desiderio che nasce l’iniziativa organizzata da Basilicata Casa Comune, che nel pomeriggio di ieri ha riempito le sale dell’Hotel San Domenico di Matera con un titolo che è già tutto un programma: “Una politica giusta per l’Italia”.

Un incontro pubblico, certo, ma soprattutto un momento di ascolto e confronto sincero, che ha visto la partecipazione di voci diverse ma unite da uno stesso intento: rimettere al centro la persona, le sue fragilità e i suoi diritti.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, e in collegamento da remoto il giornalista Marco Damilano, hanno condiviso pensieri, esperienze e domande sul futuro della democrazia e del nostro vivere comune.

Nel cuore del dibattito, un’idea semplice ma spesso dimenticata: una politica giusta è una politica che ascolta. Che sa trasformare i bisogni reali — come il lavoro dignitoso, l’abitare, la giustizia sociale — in scelte concrete e inclusive. Una politica che non alimenta divisioni, ma cerca un terreno comune su cui far crescere risposte condivise.

E proprio di divisioni ha parlato Sala, invitando ad archiviare la logica stanca del dualismo Nord-Sud:

“Bisogna finire di fare distinzioni tra nord e sud. Il Paese non cresce, e quindi bisogna trovare una soluzione. A Milano, ad esempio, abbiamo messo a disposizione del Paese la nostra esperienza con i servizi pubblici. La nostra metropolitana — l’ATM — lavora anche in Danimarca, Grecia e Francia. Ma vi pare possibile che in Italia non si riesca a fare lo stesso ovunque?”

Da amministratore concreto, Sala ha voluto offrire anche un consiglio al candidato sindaco Cifarelli, che fa parte della coalizione sostenuta anche da Basilicata Casa Comune:

“Il problema numero uno oggi è la casa. Gli affitti brevi tolgono appartamenti alle famiglie, creando un’emergenza abitativa. Servono investimenti pubblici in edilizia sociale. I Comuni, che hanno speso il 98% dei fondi del PNRR, devono essere messi in condizione di acquistare e destinare alloggi a chi ne ha più bisogno. Cifarelli è un ottimo candidato. Mi auguro di tornare a Matera da turista e incontrarlo da collega.”

Le parole dei relatori si sono alternate a momenti di riflessione più ampi, in cui è emersa l’urgenza di una politica che non abbia paura di farsi umana, che non insegua solo consenso ma costruisca speranza.

In un tempo in cui spesso sembra vincere la logica dell’“ognuno per sé”, questa iniziativa ha ricordato che esiste un’altra via: quella della cura reciproca, della coesione sociale, della democrazia vissuta nei territori.