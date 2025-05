Senise: Inaugurata la Nuova Sede del Sindacato SI.F.U.S. – Pina De Donato Proclamata Segretaria Regionale

Senise, 16 maggio 2025 – È stata inaugurata ieri a Senise la nuova sede regionale del SI.F.U.S. (Sindacato Fondato sull’Unità e la Stabilizzazione), un sindacato di base che negli ultimi mesi ha guadagnato visibilità e consensi in Basilicata, soprattutto grazie al suo ruolo di primo piano nella vertenza per la stabilizzazione degli addetti al settore idraulico-forestale.

Un settore che, nelle sue articolazioni – vie blu, ex SAAP e operai forestali – coinvolge circa 2.400 lavoratori in tutta la regione, impiegati in progetti finanziati dalla Regione Basilicata e gestiti dal Consorzio di Bonifica.

Durante l’evento inaugurale, all’interno della nuova sede, è stata proclamata Pina De Donato come Segretaria Regionale del SI.F.U.S.. Con oltre vent’anni di esperienza sindacale alle spalle, De Donato rappresenta una figura di riferimento per i lavoratori del settore e non solo.

Il SI.F.U.S., distinto per la sua posizione autonoma rispetto alle tradizionali sigle confederali, si è posto l’obiettivo di rompere con una prassi sindacale ritenuta troppo spesso compromissoria.

Infatti, mentre da un lato le confederazioni portano in piazza le rivendicazioni dei lavoratori, dall’altro sono firmatarie di contratti che prevedono rapporti a tempo determinato o stagionali, come quelli applicati dal CCNL Idraulico-Forestale alle maestranze coinvolte.

Il sindacato, nato inizialmente nell’ambito agro-ambientale, ha esteso il proprio raggio d’azione anche ad altri settori cruciali del lavoro pubblico e privato: sanità, enti locali, terzo settore, scuola, e non solo. Una crescita che testimonia la volontà di rappresentare un’alternativa concreta e combattere la precarietà strutturale che affligge migliaia di lavoratori.

«Anche sull’asfalto nascono i fiori» – ha dichiarato con forza e speranza la neoeletta Segretaria Regionale De Donato, sottolineando la necessità di non arrendersi davanti alle difficoltà e di costruire prospettive per le nuove generazioni. «Dobbiamo creare condizioni che permettano ai giovani di restare nella loro terra, offrendo loro stabilità, dignità e futuro».

All’inaugurazione erano presenti anche il Segretario Generale Maurizio Grosso, il Segretario Nazionale del settore Braccianti Lino Masi e il Segretario Regionale del comparto forestale Domenico Sodo, ai quali sono stati rivolti calorosi ringraziamenti per il lavoro svolto nel territorio lucano.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle sfide future, tra cui l’importanza dei 5 referendum promossi dalle confederazioni che si terranno l’8 e 9 giugno.

In tale occasione, il SI.F.U.S. ha invitato i lavoratori a recarsi alle urne e votare SÌ, sottolineando come la partecipazione sia uno strumento fondamentale per il cambiamento delle politiche del lavoro.

In conclusione, l’inaugurazione della sede di Senise rappresenta un passo importante per il rafforzamento del sindacato in Basilicata, con l’ambizione di costruire una rappresentanza sindacale nuova, libera da compromessi e radicata nel territorio.

Una presenza che intende dare voce concreta alle istanze dei lavoratori e lottare per un futuro più giusto ed equo per tutti.