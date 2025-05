Prosegue il primo percorso della Matera Academy in “Cloud Architecting”, promosso dal Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata guidato dall’Assessore Francesco Cupparo in collaborazione con il Big Player Amazon Web Services, che si sta svolgendo nella Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, con il coordinamento di Sviluppo Basilicata, soggetto attuatore.

I partecipanti all’Academy sono talenti digitali lucani, molti dei quali diplomati e laureati in Basilicata, che hanno fatto ritorno in terra lucana per mettere a disposizione le loro competenze tech e lavorare per lo sviluppo digitale dei nostri territori.

La figura degli architetti del cloud è molto richiesta, soprattutto su piattaforme avanzate come quelle di AWS, sia da parte di imprese tecnologiche sia per qualsiasi altra realtà che voglia utilizzare il cloud, magari connettendo tecnologie domotiche o usando algoritmi di intelligenza artificiale.

Dopo una prima fase di formazione intensiva, che ha visto i giovani talenti immergersi nelle potenzialità delle tecnologie Cloud, analizzando numerosi applicativi in differenti settori delle industrie culturali e creative e del turismo, nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro tra i ragazzi dell’Academy e alcune aziende del territorio che hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Basilicata.

Le aziende che stanno partecipando alla prima attività di project work sono HSH, Digimat, Sync Sas, Publysis, Sintesi e Applica. I talenti lucani, infatti, avranno l’opportunità di sviluppare un progetto concreto, applicando le tecniche e le conoscenze approfondite durante il percorso formativo.

Nelle prossime settimane saranno coinvolti altri stakeholder del sistema produttivo ed educativo del territorio, attraverso seminari e laboratori pratici aperti a esperti e appassionati di cloud, IOT e intelligenza artificiale.

Inoltre, in un’ottica di apertura alle realtà presenti sul territorio, nei giorni scorsi i partecipati al percorso in “Cloud Architecting” hanno avuto modo di confrontarsi con alcune realtà culturali locali, a testimonianza della volontà di fare della MT Academy un laboratorio di innovazione diffusa, vivo e dialogante con la comunità.

Giova ricordare che le imprese possono sempre iscriversi alla long list della MT ACADEMY sul sito ufficiale al seguente link https://mtacademy.regione.basilicata.it/sei-unimpresa/ per interagire con le attività della ACADEMY e con AWS.