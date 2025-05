L’Ente Pro Loco Basilicata organizza il corso di formazione per i volontari delle Pro Loco a Sant’Arcangelo

E’ in programma domenica 18 maggio 2025 dalle ore 9,30 a San Brancato di Sant’Arcangelo (Pz) il corso di formazione annuale per i volontari delle Pro Loco e degli enti affiliati alla rete associativa di terzo settore Ente Pro Loco Italiane Aps.

“Eventi in sicurezza per la promozione turistica e culturale della Basilicata” il titolo della giornata formativa promossa dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps in collaborazione con la Pro Loco Sant’Arcangelo e il Comune di Sant’Arcangelo ed il sostegno della Regione Basilicata e dell’Apt Basilicata che si svolgerà presso il centro sociale del comune della Val d’Agri con la partecipazione dei dirigenti di tutte le Pro Loco e delle associazioni da tutta la Basilicata.

Dopo i saluti del Sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta e del Presidente della Pro Loco Sant’Arcangelo Carmine Castronuovo interverranno il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa e la tecnologa alimentare Rocchina Robilotta da anni al fianco della Rete Ente Pro Loco Italiane Aps per l’aggiornamento e la formazione dei volontari con particolare attenzione all’organizzazione e alla realizzazione in sicurezza degli eventi enogastronomici e delle Sagre nei paesi lucani.

“Riteniamo che la formazione dei volontari sia centrale nell’attività regionale che offriamo alle nostre affiliate – sottolinea Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata – sia per il rispetto delle normative vigenti inerenti l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni di valorizzazione enogastronomica che svolgiamo sul territorio lucano ma soprattutto per promuovere eventi in grado di offrire ai turisti ed ai visitatori la garanzia di poter godere in sicurezza delle iniziative culturali e di animazione turistica che si svolgono durante tutto l’anno nelle nostre comunità.

Ringraziamo il Comune e la Pro Loco Sant’Arcangelo per la preziosa collaborazione organizzativa, la Regione Basilicata e l’Apt Basilicata per il sostegno economico relativamente alla programmazione annuale del nostro ente e la dottoressa Rocchina Robilotta che con professionalità da anni ci segue e ci aiuta a crescere e migliorare”.

Al termine della giornata formativa l’Ente Pro Loco Basilicata rilascerà ai volontari delle Pro Loco l’attestato di partecipazione a firma della tecnologa alimentare abilitata dottoressa Rocchina Robilotta quali Operatori del settore alimentare impegnati in attività di volontariato e/o temporanee conformemente al regolamento europeo e alle rispettive delibere e determine della Regione Basilicata in materia.