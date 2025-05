Settimana della Celiachia 2025: formazione e prevenzione con la ASM di Matera

In occasione della Settimana della Celiachia (10–18 maggio 2025), l’Azienda Sanitaria locale di Matera, in collaborazione con AIC – Associazione Italiana Celiachia e ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica della Basilicata, promuove un evento formativo rivolto a medici, operatori sanitari e pazienti.

Il corso si terrà domani 17 maggio alle ore 8.30 nella Sala Convegni della sede di Via Montescaglioso

L’iniziativa nasce alla luce della Legge 130/2023, approvata il 15 settembre 2023, che introduce per la prima volta a livello mondiale uno screening diagnostico per la celiachia e il diabete di tipo 1 nella popolazione pediatrica.

Obiettivo dell’incontro è aggiornare e sensibilizzare sulla celiachia, ancora oggi sottodiagnosticata, e sulle sue implicazioni quotidiane.

“La Legge 130/2023 è un passo fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce. Come ASM vogliamo essere in prima linea nel promuovere conoscenza e supporto concreto per chi convive con la celiachia” afferma la Direzione Strategica dell’ASM.