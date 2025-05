Rihanna, esce il nuovo singolo Friend of Mine

Rihanna torna a cantare con Friend of Mine, il nuovo singolo disponibile dal 16 maggio su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip musicale.

Il brano è estratto dalla colonna sonora originale di I Puffi – Il Film, disponibile nelle sale cinematografiche in Italia dal 27 agosto.

L’intera colonna sonora sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 13 giugno.

Friend of Mine è il secondo singolo estratto dalla colonna sonora del film dopo Higher Love di Desi Trill con Dj Khaled, Cardi B, Natania e Subhi. Oltre a un cast costellato di star, fra cui la stessa Rihanna che presterà la voce a Puffetta nella versione originale de I Puffi – Il Film, la pellicola conterrà anche una terza canzone originale cantata da Tyla.

Friend of Mine è un brano synth pop vivace e allegro, perfetto per accompagnare le nuove avventure dei Puffi, rappresentati anche nel videoclip ufficiale a fianco a Rihanna, calata all’interno delle scenografie del film per un effetto fiabesco e sognante.

Rihanna è una delle pop star di fama mondiale più riconoscibili e amate degli ultimi vent’anni, con una carriera cominciata con hit del calibro di Pon De Replay, disco d’oro in Italia, e SOS e continuata con uno stile e una voce che ha cambiato l’intera industria musicale.

L’artista diventa ufficialmente un’icona globale nel 2007 con Umbrella, doppio disco di platino in Italia, contenuta nell’album Good Girl: Gone Bad, anch’esso disco di platino.

La carriera di Rihanna prosegue con, tra gli altri, il triplo platino di Love The Way You Lie, memorabile featuring con Eminem, e il platino di Love on the Brain, oltre a riconoscimenti fra cui 9 Grammy Awards, 13 American Music Awards, 12 Billboard Music Awards e una candidatura agli Oscar nel 2023 per la Miglior Canzone Originale con Lift Me Up, contenuta nella colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever.