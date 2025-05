Missione Gruppo Cinese CALB in Basilicata ospite Gruppo Cestari: Progetto nuovo hub in Basilicata per la produzione di batterie

Un progetto per la realizzazione di un nuovo hub in Basilicata per la produzione di batterie che non solo genererebbe 300 nuovi posti di lavoro ma comporterebbe anche un investimento significativo (oltre 1 miliardo di euro), contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio è stato esaminato durante una missione del Gruppo Cinese CALB (China Aviation Lithium Battery) promossa dal Gruppo Cestari.

Dal 13 al 15 maggio, il Gruppo Cestari ha ospitato una delegazione dell’azienda Cinese CALB), 7° fornitore mondiale 10 mila dipendenti primo hub di produzione in Europa a Lisbona, importante sviluppatore e produttore cinese di batterie agli ioni di litio parzialmente a partecipazione statale, presso le proprie sedi di Moliterno, Napoli, Fisciano e Roma.

L’incontro ha visto la partecipazione degli Amministratori Delegati del Gruppo Cestari – Angela, Giovanni e Marisol Cestari – insieme al ceo Alfredo Carmine Cestari.

Durante l’evento, i vertici aziendali hanno illustrato nei dettagli gli ambiziosi progetti del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili, attualmente in corso e in fase di avvio sul territorio italiano. Inoltre, sono state organizzate diverse visite per mostrare gli impianti del Gruppo già operativi, offrendo agli ospiti cinesi un’opportunità concreta per osservare da vicino le innovazioni sviluppate.

Un focus particolare è stato dedicato a una nuova iniziativa strategica del Gruppo Cestari: lo sviluppo di una rete di colonnine di ricarica elettriche dedicate al settore automotive.

Questo progetto testimonia l’impegno del Gruppo verso la transizione a una mobilità più sostenibile e la volontà di contribuire attivamente all’infrastruttura per i veicoli elettrici in Italia.

Marisol Cestari evidenzia la necessità di garantire 3 GW di energia, un obiettivo per cui il Gruppo Cestari può offrire un supporto concreto. Attualmente, 1 GW è già regolarizzato, un altro è in fase di avvio grazie alle aree di servizio a Tursi, e l’ultimo sarà sviluppato attraverso il Bando di Terna da 1 GW.

Angela Cestari sottolinea come questo progetto rappresenti un’importante opportunità di investimento, favorendo la crescita occupazionale e attirando nuovi investitori.

La nostra vision – ha detto – è quella di investire sempre di più sull’energia rinnovabile creando impianti ecosostenibili così da poter combattere quello che orami da anni viene chiamato “Cambiamento Climatico” preservando l’ambiente, il pianeta e le generazioni future, le quali saranno proprio loro a subire tale cambiamento.

Giovanni Cestari Console onorario Repubblica Democratica Congo per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise aggiunge che in questi programmi di attività il consolato gioca un ruolo chiave nel processo di cooperazione internazionale con i Paesi Africani.

Negli ultimi giorni, due aziende hanno intrattenuto approfondite discussioni su progetti di grande rilievo, valutando la possibilità di avviare una collaborazione con il Gruppo cinese. Tale iniziativa offrirebbe straordinarie opportunità, in particolare attraverso il progetto di un nuovo hub in Basilicata.

CALB ha aperto sedi in Europa e nell’ASEAN, espandendo rapidamente la propria presenza in tutto il mondo con l’obiettivo di diventare un’azienda leader a livello globale con capacità di produzione intelligente su larga scala.

Con la visione di “raggiungere la grandezza attraverso una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e a beneficio dell’umanità per un mondo migliore”, CALB è impegnata a guidare l’innovazione e la tecnologia nel campo delle nuove energie.

In qualità di esperto di batterie, le batterie UP ad alta energia, ricarica ultrarapida e alta potenza di CALB sono adattabili a molteplici scenari applicativi, coprendo modelli di veicoli a nuova energia con modalità di guida puramente elettrica, ibrida e ad autonomia estesa. Possono anche essere utilizzate in nuovi settori come le auto volanti e i robot umanoidi.