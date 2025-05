Lavoro, Fanelli: “La Lega investe con i fatti sui giovani”

“Più opportunità, più stabilità, più futuro: con la proposta di legge depositata in Parlamento, ‘Contratto Giovani’, la Lega dimostra ancora una volta di credere concretamente nei giovani e di voler offrire loro strumenti seri per costruire un futuro in Italia”.

Lo dichiara il Presidente della Prima commissione Francesco Fanelli che continua: “Contratto Giovani è una proposta ambiziosa, che mira a favorire l’inserimento lavorativo stabile dei ragazzi sotto i 36 anni, incentivando le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, riducendo il precariato e rafforzando il legame tra formazione, impresa e territorio.

L’obiettivo è chiaro: contrastare la fuga dei talenti, valorizzare le competenze dei nostri ragazzi e restituire loro fiducia nel futuro, dopo anni di incertezza e di occasioni mancate.

Come Lega, stiamo dimostrando che non basta parlare di giovani: bisogna agire, proporre, costruire percorsi concreti. E questa proposta va esattamente in quella direzione”.

“Investire sui giovani – conclude Fanelli – significa investire sull’Italia”.