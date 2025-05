Gabry Ponte, fuori Brokenhearted, il nuovo singolo con i Train

È disponibile da venerdì 16 maggio, su tutte le piattaforme digitali, Brokenhearted, il nuovo singolo di Gabry Ponte e i Train, per Gekai Music.

Un’inedita collaborazione tra il dj e produttore italiano più ascoltato su Spotify a livello globale e la band di San Francisco pluripremiata ai Grammy Awards, che ha dato vita a una traccia energica, emotiva e perfetta per l’estate 2025.

Dopo il successo di Tutta l’Italia, che ha portato Gabry Ponte dal palco dell’Ariston alla finale all’Eurovision Song Contest, in programma il 17 maggio si Rai1, Brokenhearted conferma il suo percorso musicale verso sonorità internazionali e crossover.

Il brano unisce la potenza ritmica dell’elettro pop a sfumature country e, con una melodia catchy e una produzione coinvolgente, promette di far ballare ma con il cuore in mano.

Il testo racconta il dolore causato da una rottura sentimentale, tra solitudine, nostalgia e il desiderio di risposte.

Nonostante il tema malinconico, la canzone trasmette forza, trasformando la delusione in energia da dancefloor.

Il titolo stesso, Brokenhearted, riflette questa dualità: il cuore spezzato che trova nuova linfa nella musica, in un contrasto emotivo potente e universale.

Il brano arriva in vista di San Siro Dance powered by RTL 102.5, il concerto-evento allo Stadio Meazza di Milano, previsto sabato 28 giugno e già sold out, che si preannuncia come una grande festa all’insegna del divertimento, in cui verranno celebrati quei successi che hanno fatto scatenare intere generazioni.