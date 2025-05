Da Roccanova a Piazza San Pietro e Piazza di Spagna Roma La Disegnatrice e stilista di moda Carmela Fortunato ha presentato l’abito del Giubileo e gli abiti ispirati al Cinema

In occasione dell’anno Giubilare con l’apertura della Porta Santa e l’elezione del nuovo Papa Leone XIV, la Stilista lucana ha voluto portare un messaggio di pace attraverso un particolare abito tutto dipinto e realizzato a mano.

LA PACE SIA CON VOI, le prime parole del Papa.

È incredibile come anche la moda può diventare portatrice di messaggi di pace, dichiara la Stilista, è stato un momento davvero speciale x me e per tutte le persone presenti, questa mia creazione ha avuto una lavorazione lunga e certosina, il gonnellone è stato interamente dipinto a mano con soggetto principale Gesù che a braccia aperte accoglie i pellegrini di tutti i popoli del mondo, poi il corpetto bianco con il logo del Giubileo e sulle spalle due colombe bianche con due ramoscello d’ulivo a simboleggiare la pace, che tutti noi attendiamo ormai da tempo. Il tema del giubileo tutti noi PELLEGRINI DI SPERANZA in cammino, la moda sempre pronta a costruire anch’essa ponti e a promuovere l’unione collettiva con lo scambio culturale diffondendo così valori d’inclusione.

Con l’occasione per celebrare i 300 anni della Scalinata di Piazza di Spagna (Trinità dei Monti) sempre a Roma la Stilista ha davvero sorpreso tutti con due outfit ispirati al Cinema, in particolare al Film Vacanze Romane(1953) di cui alcune scene sono state girate proprio sulla celebre scalinata, chi di noi non ricorda Audrey Hepburn e Gregory Peck.

Le due modelle in posa in uno dei luoghi inconfondibili della città, con due proposte che rievocano quei meravigliosi anni, e così, a trecento anni di distanza Giubileo e Scalinata di piazza di Spagna s’incontrano di nuovo grazie alla Stilista lucana che attraverso varie ricerche ha appreso che fu inaugurata proprio in occasione del Giubileo del 1725 da Papa Benedetto XIII.

136 sono i gradini amati da poeti, scrittori, musicisti, pittori, il cuore di Roma, teatro di cinema, sfondo di milioni di fotografie di romani e turisti.

Sono molto felice, dichiara la Stilista e con un pizzico d’orgoglio posso dire che presto sarà la location giusta per una mia prossima sfilata, ringrazio sin d’ora il Comune di Roma e tutti coloro che hanno collaborato a questo mio ennesimo evento realizzato nella città eterna, dove i ricordi durano per sempre.