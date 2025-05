Cooperative di comunità, Confcooperative Basilicata e Legacoop Basilicata: “Bene la spinta della Regione per un modello che aiuta territori e comunità marginali”

Le cooperative di comunità sono incontestabilmente il modello di impresa più resiliente nelle aree in cui gli indicatori demografici ed economici sono esplicativi di un disagio sociale, dove quindi è necessario creare i presupposti per presidiare il territorio e salvaguardare le comunità. Confcooperative e Legacoop, le organizzazioni maggiormente rappresentative del tessuto cooperativo regionale, esprimono pertanto apprezzamento e soddisfazione per i due avvisi pubblici emanati dalla Regione Basilicata per l’aiuto e il sostegno alle nuove imprese, in particolare per l’appostamento di specifiche risorse destinate alle cooperative di comunità.

Laddove le centinaia di cooperative di comunità distribuite su tutto il territorio nazionale, alcune in quello lucano, dimostrano come questa declinazione di impresa cooperativa rappresenti un’occasione di riscatto per tante aree interne, montane e rurali, e per situazioni urbane con forti criticità, spiace registrare la posizione dell’associazione Ue.Coop ., promossa da Coldiretti, che prova a derubricarle a “fenomeno astratto e puramente mediatico”, denigrando così l’impegno di migliaia di persone che quotidianamente provano a trasformare l’attaccamento per la propria terra in occasione di lavoro e crescita.

Sul piano formale, alla richiesta di correzione presentata da Ue.Coop nei giorni scorsi, Confcooperative Basilicata e Legacoop Basilicata si oppongono con apposita nota inoltrata a mezzo pec alla Regione Basilicata. In tale comunicazione si sottolinea tra l’altro come la legge quadro regionale sulla cooperazione, L.R. n. 12/2015, dedichi un articolo specifico alle “cooperative di comunità”, analogamente disciplinate in altre tredici regioni italiane. Numerose sono quelle che, così come avviene oggi in Basilicata con l’avviso pubblico “Aiuti ad imprese costituende” azione 1.1.3.B “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese”, hanno collegato a tale qualifica il riconoscimento di agevolazioni. Si citano la Toscana e l’Emilia Romagna, che hanno promosso bandi dedicati alla costituzione e all’accompagnamento di cooperative di comunità, il Lazio e la Puglia che hanno stanziato risorse collegate con l’iscrizione agli albi regionali, l’area metropolitana di Palermo che, sulla scorta della legge regionale siciliana, ha lanciato un bando per la costituzione di cooperative di comunità. Tutti questi interventi, incluso quello promosso adesso dalla Regione Basilicata, non ledono la potestà legislativa esclusiva dello Stato sul piano dell’ordinamento civile, limitandosi a introdurre criteri selettivi di modelli normativi già previsti e tipizzati dalla legge statuale in punto di costituzione e disciplina dei soggetti. In tutti i casi, la legge regionale si limita a interventi di promozione coerenti con le potestà regionali e rispettose delle attribuzioni dello Stato.

Conseguentemente la scelta della Regione Basilicata di selezionare quali destinatari delle agevolazioni le cooperative con particolari caratteristiche, definite dalla legge regionale e dal bando, non esonda dai limiti del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regione in materia di ordinamento civile, né è effettuata in violazione delle norme nazionali in materia di cooperazione.

Semplicemente la Regione Basilicata, come tante altre regioni, coglie la portata di uno strumento tutt’altro che “suggestivo”, ma effettivo e funzionale per attivare interventi dal basso, per coinvolgere direttamente i cittadini delle aree a rischio di desertificazione economica e sociale, per integrare servizi multi-settoriali legati alle tipicità e alle richieste del territorio, per rispondere insomma ai bisogni delle comunità. Quello di cui, al netto di posizioni strumentali che tendono a soddisfare le singole platee senza guardare all’interesse generale, la Basilicata ha in questo momento bisogno.