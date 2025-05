Chiorazzo (Basilicata Casa Comune): “Un anno in Consiglio regionale. Per una politica giusta, responsabile, vicina ai cittadini”.

“A quasi un anno dall’inizio del mandato in Consiglio Regionale, sento il dovere di condividere con tutti i cittadini lucani il senso del lavoro svolto, le sfide affrontate e le proposte avanzate insieme al gruppo consiliare di Basilicata Casa Comune. È stato un impegno costante, mosso dalla convinzione che la politica debba tornare ad essere uno strumento di giustizia, ascolto e servizio”.

Lo dichiara il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, che traccia un bilancio del primo anno di legislatura.

“Abbiamo denunciato senza esitazioni il collasso del sistema sanitario lucano – prosegue Chiorazzo – una sanità allo stremo e con i conti in rosso, piegata da anni di scelte sbagliate, con liste d’attesa infinite, fughe di pazienti verso altre regioni (260 milioni spesi in due anni) e tagli persino ai pannoloni per i nostri anziani. A fronte di tutto ciò, il governo regionale continua a gestire in modo improvvisato, senza una visione strategica”.

“Non meno gravi – sottolinea Chiorazzo – sono le responsabilità legate all’utilizzo distorto delle compensazioni ambientali, con 100 milioni di euro spesi per coprire buchi in sanità anziché generare sviluppo nei territori interessati dalle estrazioni petrolifere. Emblematico è il caso del Centro Droni di Stigliano, un progetto mai partito, simbolo dell’incapacità del governo Bardi di attrarre investimenti e generare occupazione, nonostante le innumerevoli risorse finanziarie del Pnrr, dei fondi di sviluppo e coesione e quelle dell’Unione Europea.

Anche sul fronte delle infrastrutture idriche – prosegue Chiorazzo – abbiamo ribadito la necessità di un nuovo protagonismo della Basilicata nella gestione della risorsa acqua, la richiesta della nomina di un commissario ad acta per sbloccare oltre 150 milioni di euro destinati ai nostri invasi e il rifiuto di qualsiasi tentativo di privatizzazione di un bene comune fondamentale”.

“L’impegno di Basilicata Casa Comune – aggiunge Chiorazzo – non si è limitato alla denuncia. Abbiamo avanzato proposte di legge concrete come quella su ‘La Famiglia, storia e futuro di una comunità’, un pacchetto organico di misure per il sostegno alla genitorialità, all’inclusione e alla valorizzazione dei legami familiari, sulla legalità, sulla riduzione dei costi della politica, sul medical freezing.

“In parallelo, Basilicata Casa Comune si sta radicando sempre più sul territorio e siamo presenti con nostre liste e candidati in diversi comuni lucani prossimi al voto. A partire da Matera, dove il 16 maggio ospiteremo un grande evento pubblico con Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, e Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Una tappa importante per costruire, in tutto il Paese, un’alternativa seria e responsabile, fatta di volti credibili e idee concrete”.

“Continueremo ad esserci – conclude Chiorazzo – con coerenza, umiltà e passione. Perché la Basilicata merita molto di più di quello che questo governo le sta offrendo”.