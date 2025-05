Basilicata, nuovi incarichi per i medici del 118: un’occasione per rafforzare la rete dell’emergenza e prendersi cura del territorio

C’è una notizia importante per chi vive e lavora in Basilicata, ma anche per chi ha a cuore il diritto alla salute, ovunque si trovi. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 12 maggio 2025 è stato pubblicato un bando che parla di cose molto concrete: posti vacanti nel servizio di emergenza territoriale 118. In altre parole, mancano medici per intervenire rapidamente nei casi di emergenza, e ora la Regione vuole colmare queste assenze.

Per molti medici può essere un’occasione preziosa per mettersi in gioco, per fare la differenza là dove serve davvero: sulle ambulanze, nei piccoli centri, nei territori spesso lontani dai grandi ospedali. Per i cittadini lucani, invece, è un passo avanti verso un’assistenza più pronta, più vicina, più sicura.

Il bando dà 20 giorni di tempo ai medici interessati per inviare la propria candidatura. Basta avere i requisiti richiesti e presentare la domanda all’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), che gestisce tutto il processo. Le posizioni sono tante e distribuite su quasi tutta la regione, dal Vulture al Metapontino.

L’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha sottolineato quanto sia cruciale questa iniziativa:

“La pubblicazione del bando è un passo importante per rafforzare il nostro sistema di emergenza sanitaria. Il nostro obiettivo è garantire a tutti i cittadini lucani una risposta tempestiva e adeguata nelle situazioni più delicate. Invito i medici a cogliere questa opportunità: la loro professionalità può davvero fare la differenza.”

Dove servono i medici? Ecco le sedi disponibili:

Distretto 1 – Vulture Alto Bradano

Melfi: 5 incarichi

Venosa: 6 incarichi

Distretto 2 – Val d’Agri Marmo Platano

Viggiano: 5 incarichi

Villa d’Agri: 3 incarichi

Distretto 3 – Potenza Alto Basento

Potenza: 10 incarichi

Distretto 4 – Lagonegrese Pollino

Maratea: 3 incarichi

Lauria: 8 incarichi

Chiaromonte: 2 incarichi

Senise: 5 incarichi

Distretto 5 – Matera Medio Basento

Matera: 3 incarichi

Grassano: 5 incarichi

Tricarico: 4 incarichi

Distretto 6 – Metaponto Collina Materana

Stigliano: 10 incarichi

Tinchi: 10 incarichi

Ogni incarico coperto significa una risposta in più nei momenti in cui la vita può cambiare in un attimo. Significa non sentirsi soli in caso di un infarto, un incidente, una crisi improvvisa. Significa poter contare su un medico preparato, che arriva in pochi minuti anche nei paesi più piccoli, anche nei giorni più difficili.

Questa non è solo burocrazia. È una questione di fiducia, di presenza, di umanità. Se sei un medico e pensi che il tuo lavoro possa fare la differenza, questo è il momento giusto per farti avanti.