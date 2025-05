POTENZA – SAN GERARDO, MAGGIO SPENTO E TRAFFICO NEL CAOS: L’AMMINISTRAZIONE TELESCA DELUDE ANCORA

Potenza, 13.05.2025 – In pochi mesi, l’Amministrazione Telesca è riuscita nel difficile compito di farsi già etichettare dalla cittadinanza come una delle gestioni meno efficaci degli ultimi anni. I disagi registrati in città nei giorni scorsi sono l’emblema di un approccio approssimativo e poco attento: migliaia di cittadini sono rimasti intrappolati nel traffico a causa della chiusura totale del sottopasso di Rione Mancusi, decisa per la realizzazione di un murale in occasione della tappa del Giro d’Italia. A questa si sono aggiunti ulteriori disservizi legati alla rimozione forzata delle auto per la pulizia delle strade, che ha generato rallentamenti e disagi per decine di automobilisti. “Un vero paradosso – hanno sottolineato il Segretario cittadino di FDI, Alessandro Galella, il Segretario cittadino di Forza Italia, Fernando Picerno, e il Segretario cittadino della Lega, Alfonzo Nardella, – se si considera che Maggio dovrebbe essere il mese più bello per Potenza: la città ospita una prestigiosa tappa del Giro d’Italia, fortemente voluta e finanziata dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e si prepara a celebrare la sua festa più importante, in onore del Santo Patrono, San Gerardo”. Considerati tutti questi disagi i Segretari cittadini auspicano le dimissioni dell’Assessore alla Viabilità Francesco Carmine Giuzio, che non ha saputo in alcun modo far fronte ai problemi suddetti. L’Amministrazione comunale ha consegnato, dati di fatto, ai cittadini un “Maggio Potentino” tra i più anonimi degli ultimi anni. È scomparso anche il tradizionale concerto del 30 maggio, che negli anni passati – grazie all’Amministrazione Guarente – aveva rappresentato un appuntamento di rilievo con artisti di fama nazionale e internazionale.

Gravissima, inoltre, la gestione della storica parata di San Gerardo: per la prima volta nella storia, chi ha aderito al bando comunale per partecipare alla sfilata ha scoperto solo al momento del ritiro di dover pagare il noleggio dei costumi. Numerose mamme, ignare della spesa, si sono ritrovate con costi imprevisti senza alcuna comunicazione preventiva. Una mancanza di trasparenza che ha generato disappunto e amarezza. Secondo alcune indiscrezioni, questo approccio “al risparmio” sarebbe dovuto all’incertezza dell’Amministrazione Telesca nell’attendere l’erogazione dei fondi regionali, già previsti e approvati nel bilancio, per un valore complessivo di 200.000 euro destinati alla festa del capoluogo. Nonostante tutto ciò, la città potrà comunque vivere un grande San Gerardo 2025 grazie all’impegno e alla passione dell’Associazione dei Portatori del Santo, che, con il sostegno di privati cittadini e oltre un centinaio di volontari, ha organizzato tre giorni di concerti e cinque giorni di festa, riportando in piazza anche il tradizionale “Pranzo dei Portatori”.

Consigliere Regionale e Segretario cittadino di FDI – Alessandro Galella

Consigliere Regionale e Segretario cittadino di Forza Italia – Fernando Picerno

Segretario cittadino Lega – Alfonzo Nardella