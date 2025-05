Confcooperative Basilicata: bene l’attenzione alle giovani imprese, ora attendiamo gli altri bandi

Potenza, 12 maggio 2025 – Confcooperative Basilicata esprime apprezzamento per l’approvazione dei due Avvisi Pubblici della Regione Basilicata dedicati al sostegno delle nuove imprese e delle imprese costituende, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro. Un segnale importante che riconosce il ruolo cruciale delle giovani realtà imprenditoriali per il rilancio economico del territorio.

“Siamo soddisfatti di vedere finalmente avviati i primi bandi di sostegno – dichiara Giuseppe Bruno, presidente Confcooperative Basilicata – soprattutto perché prevedono misure che includono le cooperative, con un milione di euro specificamente destinato alle cooperative di comunità. È un passo importante, ma ora attendiamo l’uscita degli altri avvisi previsti, necessari per sostenere in modo strutturale le cooperative e le piccole imprese che operano in contesti fragili e marginali.”

Confcooperative Basilicata resterà a disposizione delle imprese associate per offrire supporto e consulenza nella partecipazione agli avvisi pubblici, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai fondi europei e regionali e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.