Primo Regina Caeli di Papa Leone XIV: ‘Mai più guerra

“Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino”, ha detto Leone XIV al Regina Caeli. “Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura – ha aggiunto -. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”.

“Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la Festa della Mamma. Mando un caro saluto a tutte le mamme con una preghiera per loro e per quelle che sono già in cielo. Buona festa a tutte le mamme!”. Così papa Leone XIV al Regina Caeli.

Il Papa, mai più la guerra!