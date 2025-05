“Il Sinisgalli di Senise trionfa al Certamen Giustino Fortunato: primo posto nel debate

Dal 7 al 10 maggio 2025, presso l’Istituto “G. Fortunato” di Rionero in Vulture, si terrà la ventesima edizione del Certamen “Giustino Fortunato”, evento che, da due decenni, rappresenta un appuntamento di rilevanza per la scuola rionerese, in omaggio alla figura del celebre meridionalista.

Tema di quest’edizione speciale: “Affetti e legami familiari: una grammatica in movimento”. L’evento celebrativo avrà inizio mercoledì 7 maggio alle 17:00, con una serie di attività che includeranno una performance del gruppo Majorette Fortunato Rionero, la realizzazione degli “Ateliers creativi” da parte degli studenti, e la presentazione del progetto “Robot Nau”.

La mattinata di giovedì 8 maggio inizierà con i saluti istituzionali e l’intervento della Dirigente scolastica Antonella Ruggeri, seguiti da un convegno sul tema scelto per quest’edizione, moderato dalla giornalista Annamaria Sodano. La serata vedrà invece in scena lo spettacolo di Luca Vullo, noto ambasciatore della gestualità italiana nel mondo.

Venerdì 9 maggio, dopo un incontro organizzato e curato dalla coordinatrice scientifica del Certamen, Michela Costantino, l’evento più atteso della giornata avrà luogo alle 20:30, presso Palazzo Giustino Fortunato, con l’iniziativa “Quadri Dialoganti” a cura di Rino Ramone.

Il 10 maggio, giornata conclusiva del Certamen, inizierà con i tradizionali saluti finali e la cerimonia di premiazione per i vincitori delle diverse categorie del concorso, che si terrà alla presenza dell’attore Giampaolo Morelli.

“L’Istituto ‘Leonardo Sinisgalli’ di Senise conquista il primo posto nel debate del Certamen Giustino Fortunato, grazie alla brillante partecipazione delle studentesse Amendolara, Bellusci e Padula, accompagnate dal prof. Filippo Gazzaneo.”