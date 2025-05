Presentata a Matera la lista di Basilicata Casa Comune a sostegno di Roberto Cifarelli.

Si è svolta presso il Belvedere Guerricchio di Matera, la presentazione ufficiale della lista Basilicata Casa Comune a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli. A introdurre l’iniziativa è stata Marianna Dimona, del Coordinamento regionale del movimento, che ha ribadito i valori di partecipazione, legalità e cura del bene comune alla base del progetto politico.

Tra i protagonisti della serata anche il coordinatore cittadino e candidato a Matera, Mino Di Pede, che ha parlato del sogno di “realizzare un modello concreto di cura e amministrazione condivisa dei beni comuni”, coinvolgendo i cittadini nella gestione pubblica.

Sono intervenuti inoltre il Coordinatore Politico e candidato al Comune Lindo Monaco, che ha evidenziato la piena sintonia con il candidato sindaco Cifarelli e il bisogno di “riconciliazione” per la città; Gianni Vizziello, Capogruppo Bcc in consiglio regionale, che ha definito la lista “composta da persone competenti e appassionate”; Angelo Chiorazzo, Presidente del Movimento e Vicepresidente del Consiglio Regionale, che ha sottolineato il valore della candidatura di Cifarelli: “Matera merita un sindaco all’altezza. Ci impegneremo per vincere al primo turno e costruire una politica che guarda al mondo”.

Il candidato sindaco Roberto Cifarelli ha ricordato l’avvio della “nuova primavera” con le primarie del 6 aprile e ha annunciato come primi atti amministrativi l’approvazione del regolamento sulla partecipazione e quello sui beni comuni. “Questa coalizione civica nasce per unire, non per dividere. Matera ha bisogno di una guida autorevole e di una nuova stagione di protagonismo civico”.