STELLA ARTOIS DIVENTA PARTNER UFFICIALE DELLE NITTO ATP FINALS DI TORINO

La sponsorship globale consente a Stella Artois di rafforzare la propria presenza nel mondo del tennis, con esperienze premium per tutti i fan.

Stella Artois, premium brand di AB InBev, ha annunciato oggi di essere diventata Partner Gold e Birra Ufficiale dell’ATP Tour fino al 2028.

Questa sponsorship globale pluriennale coinvolgerà il brand su alcuni degli eventi più prestigiosi del calendario di gare, incluse le Nitto ATP Finals a Torino, in scena a novembre.

Già partner di lunga data di diversi tornei ATP, nonché Partner Ufficiale di Wimbledon e Fornitore Ufficiale di Roland-Garros, Stella Artois rafforza così la sua presenza nel mondo del tennis.

La sponsorship garantisce la visibilità del marchio sul campo e la presenza del prodotto in molte aree hospitality, offrendo l’opportunità di creare in tutto il mondo sempre più momenti premium di perfect serve.

Inoltre, Stella Artois diventa anche Partner Ufficiale delle Nitto ATP Finals di Torino, offrendo visibilità premium al brand, servizi di ospitalità e l’esclusiva di prodotto per arricchire l’esperienza dei fan durante la fase finale del torneo.

Questa partnership rafforza la strategia AB InBev, trasformando il tennis in un’occasione di attivazione globale e continuativa per Stella Artois.

Nel tennis, realizzare il servizio perfetto può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Lo stesso vale per Stella Artois, dove il rituale del perfect serve garantisce un’esperienza di consumo senza paragoni.

Grazie alla partnership con ATP Tour e le Nitto ATP Finals, Stella Artois rafforza nel migliore dei modi il proprio legame con i fan del tennis e crea esperienze che saranno indelebili per tutti, nel corso dell’intera stagione.

«Il tennis continua a crescere a livello globale, attirando sempre più fan che amano lo sport e le esperienze premium che offre.

Questa partnership con l’ATP Tour e le Nitto ATP Finals consente a Stella Artois di rendere queste esperienze ancora più autentiche grazie al programma Perfect Serve,” ha dichiarato Marcel Marcondes, Chief Marketing Officer Globale di AB InBev. “Questa partnership dimostra che il tennis si gusta al meglio con una Stella Artois in mano!»

Sfruttando le piattaforme globali digitali dell’ATP Tour, Stella Artois lancerà la serie di contenuti “The Perfect Serve”, pensata per offrire esperienze digitali coinvolgenti ai fan in età legale per il consumo di alcol.

La serie permetterà di votare ogni mese il giocatore con il miglior servizio, con un’ampia visibilità sui canali social dell’ATP Tour e di Stella Artois.

Inoltre, Stella Artois collaborerà con l’ATP No. 1 Club, che riunisce i numeri 1 del mondo ATP di ieri, oggi e domani, con attivazioni esclusive previste per le Nitto ATP Finals 2025.

«Stella Artois non è solo uno dei brand di birra più iconici al mondo, è un brand che aderisce alla perfezione con il nostro sport – non solo come gioco, ma come esperienza,” ha affermato Daniele Sanó, Chief Business Officer dell’ATP.

“Grazie alla sua storia legata al tennis, ha regalato momenti indimenticabili ai nostri fan di diverse generazioni. Siamo orgogliosi di far parte di questa storia, impazienti di costruire insieme nuovi modi per rendere questo sport ancora più coinvolgente.