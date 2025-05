Matera, Giordano (Ugl):”Nicoletti è la risposta giusta rispetto alle mistificazioni e cambi di casacca”.

“Nicoletti è un professionista competente e preparato con alle spalle un percorso solido e una visione chiara per il rilancio di Matera dopo la pagina buia del commissariamento. La Città dei Sassi merita un’Amministrazione seria, pragmatica e proiettata al futuro. È per questo che l’Ugl Matera esprime pieno e convinto sostegno alla candidatura dell’ing. Antonio Nicoletti a sindaco di Matera”.

Lo ha dichiarato il segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano a margine prendendo parte alla presentazione delle liste a sostegno di Nicoletti per le prossime elezioni amministrative a Matera.

“La sua candidatura non è frutto di improvvisazioni, ma il risultato di un impegno concreto e coerente per la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e delle sue potenzialità ancora inespresse che sposa la coalizione di centrodestra aperta a forze civiche, ben composta da donne e uomini che mettono a disposizione competenze ed energia: Nicoletti darà un segnale forte di riscatto e consegnerà alla città un Governo cittadino capace, coeso e portatore di un’unica visione amministrativa e politica. Nicoletti e la coalizione che lo sostiene mette al centro la qualità della vita e dei servizi – prosegue Giordano – dall’ambiente alla rigenerazione urbana passando per la sanità pubblica, oggi più che mai priorità assoluta. Su questo fronte, Nicoletti dimostra attenzione e lungimiranza: sostenere la sanità territoriale significa infatti rafforzare la coesione sociale e ridare fiducia ai cittadini. Accogliamo con favore il forte impulso dato in questi mesi dall’Assessore regionale alla Salute, politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, che sta finalmente tracciando, con ambizione e competenza, una linea chiara per l’ammodernamento e potenziamento del sistema sanitario lucano. In questo scenario e limitatamente alla città di Matera, l’Ospedale Madonna delle Grazie, potrà davvero rappresentare un punto di riferimento d’eccellenza per tutto il comprensorio. Un’Amministrazione che saprà legarsi al governo regionale e a quello nazionale con un saldo e strategico legame politico ed amministrativo. Matera merita stabilità, visione e compattezza e a queste necessità solo una coalizione politica che governa tutti i livelli delle istituzioni è in grado di rispondere. Questo è il primo messaggio Forte e Chiaro che la coalizione ha voluto dare ai tantissimi presenti alla presentazione delle liste. Altrove prevalgono alchimie politiche dettate dal bisogno di sopravvivenza con agglomerati contraddittori che non possono promettere stabilità e coesione, il centrodestra presenta un progetto serio, con basi solide e obiettivi chiari mettendo a capo un uomo di altissimo livello, spendibile da un profilo competente, autorevole e capace di interpretare le sfide cruciali che attendono la Città dei Sassi. Convintamente tutta l’Ugl Matera sarà completamente a suo sostegno, Nicoletti – conclude Giordano – è la risposta giusta rispetto alle mistificazioni e cambi di casacca a convenienza politiche e alle alleanze di comodo, con lui Matera avrà un ruolo prioritario: al centro delle politiche regionali, economiche e sociali”.