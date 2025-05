Iudicello (Bcc): “Sanità e coerenza politica. Basilicata Casa Comune è il centro del centrosinistra, non un centro opportunista”.

“Vogliamo rassicurare il Consigliere Morea sul fatto che Basilicata Casa Comune non soffre né di strabismo politico né di opportunismo trasformista. È quanto ha dichiarato il Presidente del Gruppo Consiliare “Basilicata Casa Comune al Comune di Potenza, Gianpiero Iudicello, in merito alle recenti dichiarazioni del Consigliere Regionale di Azione, Massimo Morea.

“La nostra – ha proseguito il consigliere – è stata, sin dall’inizio, una scelta chiara: essere il centro del centrosinistra, non un centro strabico e opportunista. Continuiamo a lavorare con determinazione per unire tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori autentici del centrosinistra, in nome della responsabilità e della coerenza”.

“Ciò che oggi ci preoccupa – ha sottolineato Iudicello – più di ogni altra cosa è la salute dei lucani. A oltre un anno dall’insediamento del governo regionale Bardi-bis, nulla di concreto è stato fatto per migliorare la situazione della sanità lucana. I cittadini di Potenza, e non solo, se ne rendono conto ogni giorno, sperimentando sulla propria pelle le inefficienze del sistema sanitario.

Non è per noi tollerabile che, su un tema così delicato come quello della salute pubblica, si continui ad assistere a giochi politicisti e rinvii. Serve decisione, serve coerenza e soprattutto serve una terapia d’urto che rimetta al centro il diritto alla cura.

Riteniamo infine che la dialettica politica, quando si fonda sulla chiarezza e sulla coerenza tra il dire e il fare, sia non solo legittima ma auspicabile”. Speriamo che in tutte le comunità – ha concluso Iudicello – , dalle più grandi alle più piccole, possano emergere sempre più forze politiche pronte a contendersi, con serietà, l’onore e l’onere di amministrare”.