Comunali Matera: Luca Prisco presenta programma e lista

Una task force comunale con a disposizione 500 mila mila euro di budget annuale per andare ad aggiustare i marciapiedi e le strade della città. E’ uno dei punti prioritari del programma elettorale del candidato a sindaco di Matera, Luca Prisco, che assieme ai candidati consiglieri della lista civica “Democrazia Materana” ha preso parte all’iniziativa organizzata in piazza San Francesco per presentare il programma di governo della città. Un’occasione per illustrate ai cittadini i progetti per i primi 100 giorni e i primi due anni di amministrazione e per far conoscere tutti i candidati. “In caso di elezione, invece di litigare per la composizione della Giunta, partiremo subito con atti concreti. Apriremo immediatamente i grandi siti culturali di Matera oggi stranamente chiusi, come il castello, il Mudeam, le chiese rupestri, la ‘cava del sole’ con un grandissimo concerto che si farà a fine anno, e poi ripristineremo i grandi eventi culturali per almeno cinque anni. Punteremo ad attivare alcuni uffici strategici all’interno del Comune come quello per ascolto delle donne, un universo completamente abbandonato da quello che sento e da quello che vedo, un ufficio ‘Europa’, con la possibilità di mettere in campo progetti veri per finanziamenti europei. Punteremo anche al recupero di finanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e poi il riattiveremo l’ufficio ‘Sassi’ per ridare smalto a quella che è la vera ricchezza della città”. La presentazione del programma e dei candidati verrà replicata anche domenica prossima , sempre in piazza San Francesco dalle 10:30 fino alle 20:30. “Chiunque vorrà rendersi conto del nostro programma – conclude Prisco – potrà venire qui ed incontrarci”.

