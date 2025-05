Programma speciale Senise, Lacorazza: occorre rifinanziare

“Spostare più verso la spesa corrente piuttosto che spesa per investimenti non deve pregiudicare le ragioni per le quali il programma speciale Senisese è stata concepito.

Ho votato la norma, proposta dal consigliere Aliando ma credo ispirata o condivisa dall’assessore Cupparo, per allargare le maglie della possibilità di spendere le risorse ma a condizione che ci sia un rifinanziamento”.

Lo afferma il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, precisando che: “Il programma speciale Senisese è nato come compensazione ad un territorio che con la diga di Montecotugno si è sentito privato di opportunità di sviluppo e di lavoro. Questo è il cuore della questione. A questo si aggiunge l’aggiuntività delle risorse.

Tradotto: se le risorse vengono impiegate per sopperire all’ordinario, sarebbe opportuno assumere la consapevolezza che non aiuterà il gioco delle tre carte: si taglia da una parte (FUAL o altro) ma si copre con altro. E poi c’è bisogno in quel territorio di più investimenti (aggiuntivi) a sostegno delle imprese e per il lavoro”.

“Ho votato a favore della proposta – conclude Lacorazza – ma con l’impegno del Consiglio regionale di tornare a discutere del futuro del Senisese, partendo dal rifinanziamento del Programma speciale”.