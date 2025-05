Michele Casino su impianti biogas a Policoro e la Martella a Matera.

“Come noto la questione degli impianti a biogas sia in località La Martella a Matera, che a Policoro sono da tempo alla mia attenzione. Lo testimonia la mozione che ho presentato in Consiglio regionale, il 12 marzo 2025, avente ad oggetto il dislocamento dell’impianto di biogas in località la Martella, proprio al fine di trovare un’alternativa per la collocazione di detto impianto. Questo a testimonianza della mia piena condivisione delle preoccupazioni sollevate da più parti in ottica di tutela della salute pubblica e di impatto ambientale.

Il mio impegno continua con una richiesta formale che depositerò nelle prossime ore, di accesso formale agli atti che riguardano sia l’iter autorizzativo e procedurale che i competenti uffici dipartimentali regionali, hanno avviato in autotutela per l’annullamento dell’autorizzazione legata alla realizzazione di un impianto di produzione di biogas in Agro di Policoro e sia per quanto attiene alla questione La Martella sul rilascio del nulla – osta autorizzativo per l’impianto che è contrario a quanto fatto per Policoro . Questo perché è mio interesse avere chiara la situazione, con fatti concreti e non con slogan, su una questione di fondamentale interesse per il territorio materano ma anche per il rispetto che dobbiamo ai cittadini su materie delicate quali quelle ambientali. “

Così dichiara il consigliere regionale del Gruppo Misto, Michele Casino.