Macchia di Ferrandina, giovane operaio precipita dal tetto: è grave

Un altro drammatico incidente sul lavoro, che scuote ancora una volta le coscienze. Questa mattina, poco prima delle nove, a Macchia di Ferrandina un ragazzo di soli 25 anni, di origini albanesi è caduto dal tetto di un capannone durante alcuni interventi di manutenzione. Sei metri nel vuoto, in un attimo.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi. I colleghi, sotto shock, hanno chiamato aiuto. Sul posto è arrivata un’eliambulanza del 118 che ha trasferito d’urgenza il giovane all’ospedale San Carlo di Potenza. È arrivato in codice rosso. Ora è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono gravi. Si indaga per capire cosa sia andato storto, se tutte le misure di sicurezza fossero davvero rispettate. Intanto, in una giornata che dovrebbe essere come tutte le altre, una famiglia resta con il fiato sospeso, in attesa di notizie.

Ancora una volta, il lavoro – che dovrebbe essere vita e dignità – si trasforma in pericolo.