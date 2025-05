In arrivo Mercoledì Addams 2, nel cast anche Lady Gaga

Diverse new entry nella seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix che sarà disponibile per la prima parte dal 6 agosto e per la seconda dal 3 settembre.

Tra queste Steve Buscemi, Lady Gaga, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Billie Piper e Anthony Michael di Edward mani di forbice.

Nel cast della serie ideata da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton e ispirata ai personaggi della famiglia Addams, torneranno, tra gli altri, Jenna Ortega, nel ruolo della protagonista, Catherine Zeta-Jones nelle vesti di Morticia Addams e Luis Guzmán come Gomez Addams.

Il film del 1990 aveva alla regia Tim Morton, i due si ritroveranno quindi a lavorare di nuovo assieme sul set di Mercoledì 2.

Morton, che ha diretto quattro degli otto episodi della prima serie, dirigerà lo stesso numero di episodi.

Intanto la Otega, intestata da V Magazine, ha rivelato che sono quasi dieci anni che sta lavorando alla sceneggiatura di un film e ora sembra arrivato il momento di dargli vita.

L’attrice intende essere sia protagonista, sia produttrice e anche regista. In particolare in merito al lavoro di regista ha detto, “Mi ci vedo, voglio davvero essere regista, è la cosa principale che voglio fare”.