Elezioni regionali Matera 2025, presentazione lista civica “Progetto Comune Matera”

Domenica 4 maggio 2025 alle ore 11 nella sede di Progetto Comune Matera in via Nazionale 46 si terrà la presentazione ufficiale della lista civica “Progetto Comune Matera” in vista delle prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

L’incontro, aperto a giornalisti, sostenitori e cittadini, sarà l’occasione per illustrare la composizione del gruppo e i punti chiave del programma elettorale.

La mattinata si aprirà con l’intervento di Vincenzo Santochirico, candidato sindaco, che illustrerà i progetti prioritari e le strategie operative che “Progetto Comune Matera” intende realizzare sul territorio. Successivamente, ci sarà l’intervento di alcuni candidati che racconteranno le ragioni del proprio impegno e si confronteranno con i presenti, in un momento di dialogo diretto e partecipativo.

“Domenica presentiamo ufficialmente Progetto Comune Matera e diamo avvio a un percorso di partecipazione e impegno diretto – spiega Santochirico -.

Racconterò perché abbiamo scelto di metterci in gioco e illustrerò i primi obiettivi concreti su cui lavoreremo fin da subito. Siamo una lista ‘chiaramente progressista’ perché crediamo nella giustizia sociale, nella cultura come motore di sviluppo e nel valore di ogni persona. Per noi, l’unica cosa che conta sono i cittadini, gli unici e veri protagonisti di ogni scelta”.