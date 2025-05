Donna accoltellata nel Parmense, il marito muore in un frontale

È il marito della donna accoltellata in casa a San Secondo Parmense l’uomo morto nell’incidente avvenuto sulla provinciale a poche centinaia di metri dall’abitazione.

La dinamica di quanto accaduto, un frontale tra l’auto dell’uomo e un furgone su un rettilineo, è ancora al vaglio della Polizia municipale che sta effettuando i rilievi.

Non si esclude un gesto estremo dell’uomo deceduto. Si chiamava Dhahri Abdelhakim, aveva 58 anni ed era originario della Tunisia. I due occupanti del mezzo pesante sono entrambi feriti gravi.

La donna accoltellata è ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma. Ha 48 anni.

Le sue condizioni sono gravi: sarebbe stata colpita diverse volte anche al collo, oltre che in altre parti del corpo. Nell’abitazione, luogo dell’aggressione, stanno effettuando i rilievi i carabinieri, il Nucleo investigativo di Parma e i militari della stazione di Fidenza. Sul posto il colonnello provinciale Andrea Pagliaro.

“Aiuto, la mamma sta male”. Così due bambini di appena 6 e 8 anni si sono rivolti alla vicina, dirimpettaia, facendo scattare i soccorsi per la loro madre.

La vicina è corsa nell’abitazione e avrebbe trovato la donna in un bagno di sangue chiamando immediatamente i soccorsi.

Il marito della donna e padre dei due piccoli non era in quel momento in casa e poi è morto in un incidente stradale le cui cause sono al vaglio.

La coppia ha altri due figli, adolescenti, che però erano a scuola, mentre i più piccoli erano in vacanza.

I carabinieri hanno sentito diversi parenti della coppia. I due bimbi che hanno dato l’allarme sono stati trasferiti in una struttura protetta.

ANSA