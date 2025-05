Basilicata, Forza Italia cambia guida in Consiglio regionale: Gianuario Aliandro è il nuovo capogruppo

Un nuovo volto alla guida del gruppo consiliare di Forza Italia in Basilicata. Gianuario Aliandro è stato nominato capogruppo nel Consiglio regionale, prendendo il posto di Michele Casino. Quest’ultimo aveva lasciato il partito per approdare al gruppo misto, dopo essere stato sospeso dagli azzurri.

La sospensione di Casino era arrivata in seguito al suo appoggio pubblico alle primarie organizzate da forze politiche esterne alla coalizione di centrodestra. In quella occasione, aveva sostenuto la candidatura del figlio Nicola Casino – anche lui sospeso dal partito – per le prossime elezioni comunali di Matera, in programma il 25 e 26 maggio. Le primarie, non riconosciute ufficialmente dai partiti, sono state vinte dal consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli.

A commentare il cambio alla guida del gruppo è stato Vincenzo Taddei, segretario provinciale di Forza Italia a Potenza, che ha espresso piena fiducia in Aliandro: “Conoscendo le sue qualità umane e politiche – ha detto – sono certo che saprà rappresentare al meglio il nostro partito in Consiglio regionale.”